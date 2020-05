RIETI - «Vista la discrepanza che risulta tra quanto scritto nell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti datata 2 maggio - afferma il consigliere con delega allo Sport del Comune di Rieti, Roberto Donati - che riporta la data del 6 maggio come ripresa delle attività motorie e sportive per gli atleti di interesse nazionale , e quanto scritto nelle Faq sempre della Regione Lazio diramate tramite sito internet in data odierna, che indicano come il 4 maggio per la ripresa della attività motorie e sportive, ho chiesto chiarimenti direttamente ai referenti della Regione in materia di Sport».

«Possiamo ufficialmente comunicare che anche nella Regione Lazio la ripresa delle attività motorie e sportive per gli atleti di interesse nazionale è a partire dal 4 maggio, come indicato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si raccomanda e ricorda di mantenere il distanziamento sociale di due metri per l’attività motoria, il divieto di creare assembramenti e che gli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale devono avvenire individualmente e a porte chiuse».

«Colgo l’occasione per chiarire, visto le differenti interpretazioni che ci sonno state tra il dpcm e le Faq diramate dal Governo, che per l’amministratrice Comunale di Rieti, la passeggiata in maniera individuale e con il rispetto delle distanze sociali, evitando assembramenti è da considerarsi come attività motoria a tutti gli effetti e quindi consentita. Non è consentito gironzolare senza nessuna metà, che più che un divieto è un richiamo al buonsenso».

