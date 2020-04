RIETI - Per il 25 Aprile, Festa della Liberazione, quest’anno non ci saranno cerimonie vista l'emergenza sanitaria per il coronavirus e le deposizioni di corone d’alloro saranno effettuate solo dall’autorità deponente, in solitaria dunque, senza la partecipazione della gente per evitare assembramenti. Il Comune di Stimigliano in collaborazione con la Pro Loco ha pensato, però, ad una iniziativa in grado di arrivare a coinvolgere tutti in maniera attiva e partecipata.

Fai volare la tua idea di libertà

Il Day-"Fai Volare La Tua Idea". Lo slogan è “Fai volare la tua idea” con una commemorazione in videoconferenza. Alle 10.30 in Sala consiliare il sindaco Franco Gilardi aprirà gli interventi, seguiranno poi i saluti da parte degli amministratori comunali e quindi il dirigente scolastico ed infine i docenti e gli alunni delle terze medie i quali leggeranno messaggi dedicati al tema della libertà.

L'iniziativa

Alle 11.30 inizia il “25 Aprile Day – fai volare la tua idea. Il sindaco dalle finestre della sala consigliare libererà in volo due colombe come segno di pace e libertà, contemporaneamente tutti i bambini e i cittadini che vorranno partecipare dalle finestre delle loro abitazioni faranno volare un palloncino con un bigliettino attaccato nel quale si scriverà un pensiero dedicato alla libertà. “Fai anche tu volare un palloncino legandoci un messaggio di Libertà”, l’invito del sindaco Gilardi il quale ha annunciato anche una diretta facebook dell’iniziativa sulla propria pagina.

