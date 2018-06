RIETI Giovedì 21 giugno alle 19 nella Chiesa di San Rufo a Rieti, concerto di Musica barocca, in occasione della Festa Europea della Musica, con Sandro Sacco al Flauto traversiere e Ornella Bucchignani al Clavicembalo. Il duo proporrà un viaggio nella musica barocca con opere di J. M. Hotteterre, A. Rina, F. Couperin, P. A. Locatelli e J. S. Bach. I componenti del duo si sono esibiti in molte città italiane, riscuotendo sempre un sincero consenso da parte di critica e pubblico, partecipando a rassegne internazionali come Perdonanza Festival, Moto Perpetuo, Concerti a Villa Medici e a Palazzo Barberini, Majellarte, Premio Roma, Ric Festival, Concerti a Tor Vergata. Il concerto, ad ingresso gratuito, s’inserisce nella rassegna concertistica Estate in musica giunta all’undicesima edizione organizzata dall’Associazione Culturale di promozione sociale Musikologiamo.

