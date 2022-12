“Gustiamo insieme la vita, nutriamoci e facciamoci nutrimento”, in Comune la campagna di sensibilizzazione

RIETI - Testimonianze e riflessioni per affrontare insieme una battaglia prima di tutto culturale, oltre che legale, che chiama in causa l’intera società sia per la prevenzione che per gli effetti devastanti che ogni forma di violenza, fisica e psicologica, determina.

L’iniziativa di sensibilizzazione - patrocinata dall' Assessore alle Politiche Sociali, Salute Pubblica e Pari Opportunità del Comune di Rieti, Giovanna Palomba - è promossa dall’associazione Donna Donna onlus.

L’appuntamento a Rieti con la presentazione della campagna è previsto giovedì 22 dicembre alle ore 17 presso la Sala consiliare del Comune di Rieti. Verrà proposta un’attività formativa e informativa con l’obiettivo di sviluppare una sana relazione tra cibo, corpo ed emozioni.

“Attraverso la presentazione in anteprima delle attività dedicate su tutto il territorio nazionale si darà il via alla campagna di sensibilizzazione 2023 "GUSTIAMO INSIEME LA VITA" – spiega l’assessore Giovanna Palomba - Saranno presentate, oltre ai video realizzati con i bambini delle scuole e all'opuscolo informativo realizzato in collaborazione con il Ministero della Salute, le prime immagini del Calendario e della Mostra itinerante e il primo calendario per i più piccoli con la Mascotte Nadine RallegraCuori e il suo cagnolino JOY. Sarà anche l’occasione per ribadire l’impegno a realizzare il prossimo calendario, con particolare attenzione alle figure femminile, grazie al coinvolgimento nel progetto di altre realtà associazionistiche e di categoria del territorio”.

Interverranno la promotrice dell’iniziativa, Nadia Accetti Testimone e Fondatrice dell’Associazione Donna, lo Chef Fabio Campoli e la chef Fabrizia Ventura e altri protagonisti della Campagna.

Di seguito il link per scaricare l’Opuscolo del Ministero della Salute “Conoscere, Affrontare e Vincere i Disturbi della Nutrizione e dell’ Alimentazione”https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=502.

Tutte le informazioni e i dettagli della campagna di sensibilizzazione e formazione sono disponibili sul sito dell’Associazione www.donnadonnaonlus.org.