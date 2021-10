Giornata Mondiale dell’Ictus: anche al de Lellis la campagna di sensibilizzazione

Venerdì 29 Ottobre 2021, 16:09

RIETI - Oggi, 29 ottobre 2021, la Asl di Rieti con i professionisti dell’Unità di Neurologia e Stroke Unit dell’ospedale provinciale de Lellis di Rieti celebra la Giornata Mondiale dell’Ictus. “Impara i segni, riconosci che è un ictus - Risparmia #tempo prezioso” è il tema scelto quest’anno. Una Giornata che mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di riconoscere prontamente i sintomi dell’ictus e sulla necessità di un accesso tempestivo a un trattamento specialistico per ridurre quanto più possibile i danni cerebrali provocati da questa patologia “tempo-dipendente”.



In caso di comparsa di uno o più sintomi riferibili all’ictus quali:

Improvvisa riduzione o perdita di motilità e di forza e/o improvvisi deficit sensitivi (formicolii, perdita di sensibilità) alla metà inferiore del viso (con asimmetria della bocca che appare “storta” soprattutto quando il paziente prova a sorridere), al braccio e/o alla gamba di un lato del corpo

improvvisa difficoltà nel parlare e/o nel comprendere il linguaggio altrui

improvvisi disturbi visivi a carico di uno o di entrambi gli occhi

improvvisa perdita di coordinazione dei movimenti, sensazione di vertigine, di sbandamento e/o caduta a terra

improvviso mal di testa lancinante e inconsueto

In tutti questi casi è necessario l’immediato trasporto in ospedale per le cure specialistiche per l’ictus.