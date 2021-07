Sabato 31 Luglio 2021, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Si va verso il gran finale, a Poggio Mirteto, per la 30esima rassegna cinematografica “Grande cinema italiano”. A Parco San Paolo spazio, oltre ai film, gli eventi. Tornando ai film selezionati dalla direzione artistica - affidata a Claudio De Pasqualis insieme a Steve Della Casa, con il Comune e la parte logistica della Pro loco - questa sera (con inizio alle 21.30), il gran finale affidato a “Genitori vs influencer”, per la regia di Michela Andreozzi, nella serata del Premio “Massimo Iaboni”. Saranno presenti il figlio e la sorella del compianto patron della rassegna. Il biglietto di ingresso ha un costo di 3 euro. Possibilità di cenare negli stand a cura dei vari ristoratori locali.

A Cantalupo chiude nel weekend la V edizione di “Parliamo di Donne”, la rassegna che quest’anno propone il tema delle donne scrittrici. Si tratta, come ha detto il direttore artistico, Luca Verdone, di un excursus tra tutti quei film di grande successo che hanno tratto ispirazione dal romanzo di una scrittrice. I film proposti e gli ospiti: questa sera, “La ragazza con l’orecchino di perla”, tratto dall’omonimo romanzo di Tracy Chevalier. L’ospite della serata sarà Clive Riche, attore e compositore inglese. Domenica, “L’amante”, tratto dall’omonimo romanzo di Marguerite Duras. L’ospite sarà Steve Della Casa, presidente dei critici cinematografici italiani e una delle voci di Hollywood Party. Presso l’anfiteatro di San Biagio, oltre alle proiezioni e agli ospiti intervistati da Luca Verdone, la possibilità di degustare l’apericena.

L’estate amatriciana 2021 riparte con “Amatrice Live - Amatrice Vive”. Questa sera alle 21, in occasione dell’inaugurazione dell’Auditorium della Laga, lo spettacolo con Susy Del Giudice e Giulio Cancelli “Il Baciamano” di Manlio Santanelli, per la regia di Giovanni Esposito. Domenica alle 21, nell’Anfiteatro grande di Amatrice, concerto gratuito di Angelo Branduardi: obbligo di prenotazione, link su www.comune.amatrice.rieti.it.

Per la I edizione del Magliano Sabina Art in Festival, al giardino dell’EcOstello, questa sera, concerto di Rita Marcotulli con Israel Varela. Domenica, “Punta a sud - omaggio a Ugo Marano 2020” di Antonio Buonfiglio, con gli strumentisti che eseguono “un’opera d’arte”, suonata da Federico Codini e Tiziano Tetro. Spettacoli dalle 21.

Fara Music Festival “Finalmente Live” verso la chiusura dell’edizione 2021 nel parco Cremonesi, presso lAbbazia di Farfa (Fara Sabina). La rassegna è ideata e prodotta dall’Associazione Fara Music, con la direzione artistica di Enrico Moccia. Questa sera alle 21.30, Karima, cantante che ha avuto l’onore di collaborare con Burt Bacharach, dal quale è stata prodotta e per la quale il “Maestro” ha composto dei brani. Karima sarà accompagnata da Piero Frassi. L’apertura della serata è affidata a Giuseppe Cistola 6tet: Giuseppe Cistola, Marta Giulioni, Lorenzo Scipioni, Marco Postacchini, Simone Maggio, Michele Sperandio. Domenica, Lionel Loueke in un live del chitarrista originario del Benin che chiude il Fara Music Festival 2021, eseguendo i brani del suo nuovo album “HH”, dedicato al suo mentore Herbie Hancock, con un live in solo. Inoltre Jakub Paulsky Trio+2 con Jakub Paulsky, Tymon Trąbczyński, MaksymilianOlsze, Cyprian Baszyński, Wojciech Lichtański.

A Selvarotonda di Cittareale, domenica alle 11, “Note della natura” con l’Ensamble vocale e strumentale dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia: musiche di Mozart, Rossini, Puccini e Verdi.

Al via dal primo agosto a Posta la III edizione di “Terra di racconti”, con ingresso gratuito, a cura del Gruppo Jobel. Domenica alle 21, in piazza degli Eroi, “Come in un sogno”, spettacolo di acrobatica aerea - Materiaviva performance.

Oggi, “Cunti e racconti” a Borgo Velino, a cura di Ondadurto teatro. Tra i numerosi appuntamenti, oggi alle 21.15, il concerto “Albero di Canto” a cura di MutrabaA.

Torna a Greccio il “Festival della Pace” ideato dall’Associazione Greccio Futura. La serata inaugurale - condotta da Sabrina Vecchi - della terza edizione si terrà questa sera alle 21.30 in piazza Roma. Ad esibirsi, il direttore artistico per la sezione di musica classica e lirica della rassegna, Emanuele Stracchi, che si esibirà al pianoforte nel recital “Primo Novecento”, «che con la musica contemporanea è il mio terreno di specializzazione e ispirazione». Primo Novecento è un crogiolo di novità e di correnti musicali: il programma vuole porre in risalto all’importanza di compositori come Webern e del suo utilizzo della tecnica dodecafonica, a contrasto con le altre tendenze stilistiche del periodo. L’ingresso sarà consentito, previa prenotazione obbligatoria, al numero 333/5210876. Dalle 18, aperitivo presso i ristoranti locali e poi viaggio sotto le stelle sotto il cielo di Greccio, grazie a un telescopio messo a disposizione dall’associazione.

Fine settimana di visite guidate, mercato con produttori locali, sfilate di eco-moda, musica flamenca, degustazioni e dibattiti nell’area del monumento naturale delle Sorgenti di Santa Susanna. Oggi e domenica, fa tappa in provincia di Rieti, a Rivodutri, “Suoni divini tra le radici della nostra regione”, secondo evento della manifestazione “I parchi del Lazio, l’estate continua”, promossa dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ais Lazio - Associazione italiana sommelier, a cura di Leeloo informazione e comunicazione, con la direzione artistica di Matteo D’Agostino. Tantissimi gli appuntamenti e per tutti i gusti previsti nella tappa che coinvolge il Comune di Rivodutri e la Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile: dalla tavola rotonda istituzionale sul marchio di certificazione dei prodotti delle aree protette regionali, ovvero Natura in Campo, ai laboratori per i più piccoli, organizzati dalla Riserva in occasione della Giornata internazionale delle Guardie del Parco. Spazio all’enogastronomia, con vendita e degustazione di prodotti tipici e con un percorso di approfondimento su vitigni e vini locali. Alle 19 di oggi, sfilata di eco-moda della stilista Eleonora Riccio dal titolo “Il guado in passerella”, in cui si richiamerà all’utilizzo della pianta di guado per ricavare colorante naturale. Alle 21.30 il concerto di “musica flamenca” di D’Agostino con la partecipazione di Luca Caponi. Dalle 12 a fine manifestazione l’area mercato ospiterà stand enogastronomici con cibi del territorio per aperitivi, pranzo, merenda, cena. Nell’iniziativa saranno coinvolti gli studenti dell’Istituto Alberghiero Costaggini di Rieti e, inoltre, ci sarà la presentazione di una creazione dedicata alla Riserva dello chef stellato Sandro Serva: un piatto per la Valle Santa. Previste escursioni in entrambi i giorni: oggi dalle 9 visita al Mulino di Santa Susanna e al Parco alle Noci e, dalle 9.30, escursione guidata in e-bike nella Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile (informazioni e prenotazioni: 3393270053). Domenica, percorso di trekking di 13 km a cura del Cai di Rieti, con partenza alle 8 dalle sorgenti di Santa Susanna (difficoltà bassa; prenotazioni al 3316176325). Alle 9.30, escursione in mountain bike nella Riserva (informazioni e prenotazioni: 3393270053). Domenica saranno organizzate visite al Museo della Civiltà contadina. Programma completo e orari su www.parchilazio.it.