Martedì 14 Settembre 2021, 00:10

RIETI - Ha destato una calorosa e spontanea ondata di affetto la notizia della scomparsa di Luigino Cerasa, il 72enne storico fisioterapista della Amg Sebastiani Basket e della nuova Sebastiani dal 1998 al 2009, avvenuta nel pomeriggio della scorsa domenica. Oggi, l’ultimo saluto. “Gigi” ha lasciato infatti un ottimo ricordo di sé non solo nell’ambito del basket, sia tra gli ex allenatori che tra le numerose decine di giocatori, italiani e stranieri, i cui muscoli sono passati sotto le sue espertissime mani. Tantissima gente comune ha goduto dei sapienti trattamenti e delle prodigiose manipolazioni di Cerasa, che hanno rimesso letteralmente in sesto pazienti di qualsiasi età. L’intera Maglianello, di cui Cerasa era originario, e dove di recente si era ritirato a curare il suo fiorente orto, lo ricorda con grande affetto e stima. È dunque prevedibile che oggi pomeriggio, alle 15, la chiesa di San Michele Arcangelo a Rieti sarà molto affollata da tanti amici, pazienti ed ex atleti (di Rieti e non), non solo della pallacanestro, ma anche di altre discipline, a cominciare da atletica e calcio, che vorranno tributare l’ultimo saluto al caro e simpatico “Gigi”.