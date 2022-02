Gli studenti di Cittaducale e Santa Rufina a “scuola di legalità”

RIETI - Proseguono gli incontri tra gli alunni di Cittaducale e Santa Rufina e le Forze dell’Ordine. Dopo la giornata dedicata ai pericoli della Rete organizzata nel mese di gennaio grazie al prezioso intervento della Polizia Postale, nei giorni 14 e 15 febbraio gli alunni delle terze medie di Cittaducale e Santa Rufina hanno avuto l’opportunità di incontrare il capitano Marco Mascolo, comandante della Compagnia Carabinieri di Cittaducale. Nell’incontro con i militari dell’Arma gli studenti hanno avuto così l’opportunità di proseguire questo percorso sulla legalità affrontando temi quali bullismo e vandalismo, effetto delle sostanze stupefacenti e dell’abuso di alcool, educazione e sicurezza stradale, violenza intra-familiare e di genere. Ma anche la pedopornografia nel web e il pericolo derivante dai contatti sul web con utenti sconosciuti.

I militari dell’Arma, così come gli agenti della Polizia Postale, hanno coinvolto i ragazzi, catturando la loro attenzione e suscitando la loro curiosità su temi di assoluta rilevanza in questa fase così importante della loro crescita personale e culturale.

Grande soddisfazione per l’esito di questi incontri è stata espressa dalla Dirigente Scolastica, Professoressa Stefania Santarelli. «Sono davvero felice che i ragazzi abbiano avuto l’opportunità di incontrare i rappresentanti delle forze dell’Ordine. Il contatto diretto e le esperienze concrete che gli agenti della Polizia Postale e i militari dell’Arma hanno portato in classe, hanno dato la possibilità ai nostri alunni di calare concretamente, nella vita di tutti i giorni, i temi della legalità che spesso affrontiamo a scuola. Voglio ringraziare la Polizia Postale e l’Arma dei Carabinieri per la squisita disponibilità e sono convinta che questi incontri rappresentino un contributo fondamentale nel percorso di crescita personale, di maturazione e di consapevolezza dei nostri alunni».

«La scuola - afferma il Capitano Mascolo - è il luogo privilegiato per la crescita culturale e personale dei ragazzi. Per noi, per il lavoro che svolgiamo e per il ruolo che ricopriamo, è fondamentale incontrarli e far comprendere loro fino in fondo quanto sia importante crescere nel rispetto della legalità, assumendo sempre comportamenti responsabili nella salvaguardia di se stessi e degli altri. Ringrazio anche io la scuola e la Dirigente Scolastica per essersi resa disponibile all’organizzazione di questi incontri. E’ una collaborazione che deve continuare e che darà frutti importanti nella formazione dei nostri giovani».