Torano, litigano e vengono alle mani: intervento dei carabinieri

Colluttazione tra due giovani a Torano con uno dei due finito in ospedale con punti di sutura al viso nella scorsa nottata. All'arrivo dei carabinieri, prontamente allertati da alcune persone presenti sul posto, i due sono stati poi identificati e ascoltate le testimonianze di chi era presente per risalire a quanto accaduto. Da quanto emerso la colluttazione a due, tra un 20enne e un'altro giovane di 26enne, sarebbe divampata per futili motivi. Prima il diverbio e qualche spinta poi si è passato direttamente alle mani. Conseguenze piu serie per il 20enne che è dovuto ricorrere alle cure mediche con alcuni punti di sutura. L'alterco sarebbe avvenuto poco dopo le 4 del mattino in una piazzetta centrale di Torano, luogo abituale ritrovo di ragazzi