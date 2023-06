Rieti, apprensione per l'ipotesi di un suicidio: arrivano i carabinieri ma la situazione si risolve al meglio

RIETI - Volontà di suicidarsi? Assolutamente. Solo un modo decisamente incauto e pericoloso di rimanere seduta sul parapetto dei giardini della Prefettura. In piazza Cesare Battisti nella scorsa serata ha creato allarme e apprensione, tra alcuni passanti e residenti della zona, la modalità decisamente spericolata con cui una giovane straniera si era accomodata sul muretto dei giardini del Vignola, adiacente al nuovo ascensore con le gambe penzoloni nel vuoto e seduta in uno spazio piuttosto ristretto. Sul posto è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine con una pattuglia dei carabinieri che ha identificato la ragazza la quale non manifestava alcun intento suicidiario ed è stata invitata a cambiare il modo di sedersi. Le vicine panchine sarebbero state decisamente meno rischiose.