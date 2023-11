Rieti, carabinieri: anche in città la festa delle forze armate il 4 novembre

Venerdì 3 Novembre 2023, 11:21







RIETI - Domani, 4 novembre 2023, in tutto il territorio nazionale sarà celebrato il “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, istituito per ricordare la fine della Prima Guerra Mondiale e la firma dell’Armistizio di Villa Giusti che consentì di concludere il processo di unificazione dei territori italiani e di alimentare nei cittadini il senso di appartenenza nazionale.

La ricorrenza, oltre che rinnovare sentimenti di riconoscenza per le nostre Forze Armate e per quei soldati che sacrificarono la propria vita per l'ideale della Patria, sarà altresì occasione, quanto mai attuale, per riflettere sui temi della pace e sulla necessità comune di preservare la cultura della democrazia e della libertà.

Anche il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti ha predisposto una serie di iniziative volte a celebrare questa importante ricorrenza. Tra queste, a margine delle altre che si terranno domani, sono state allestite delle vetrine di esercizi commerciali di Rieti, Cittaducale e Poggio Mirteto (comuni in cui hanno sede le Compagnie Carabinieri della provincia reatina) con cimeli ed uniformi dell’Arma. L’iniziativa, resa possibile grazie alla disponibilità dei commercianti, avrà luogo presso alcuni negozi di abbigliamento del centro storico di Rieti e Poggio Mirteto nonché del centro commerciale “ex Mercatone” di Cittaducale. Nella circostanza, saranno esposte delle uniformi in uso ai militari dell’Arma nonché quelle utilizzate da Carabinieri sciatori e della specialità forestale.

L’iniziativa vuole essere uno strumento per avvicinare, incuriosire e far conoscere a tutti i cittadini i compiti e gli impegni delle Forze Armate e, in particolare, dell’Arma dei Carabinieri. Le vetrine dei negozi resteranno visibili al pubblico per tutta la giornata del 4 novembre.