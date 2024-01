Carabinieri, dopo 39 anni lascia il servizio il luogotenente Fabrizio Scorretti

RIETI - Il Luogotenente Carica Speciale Fabrizio Scorretti, classe 1964, lascia il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri.

Arruolato nel 1985, nel corso degli anni, ha rivestito diversi e delicati incarichi prevalentemente presso reparti investigativi, distinguendosi per spirito di sacrificio e professionalità.

Il suo percorso nell’Arma è iniziato, nell’ormai lontano 1985, con la frequenza del 111° corso di formazione per Allievi Carabinieri Ausiliari presso la Scuola di Chieti, al termine del quale è stato destinato prima all’ 8° Battaglione Carabinieri Lazio e, successivamente, al Laboratorio Trasmissioni del Comando Generale a Roma. Nel 1987, ha vinto il concorso per Sottufficiali e, a conclusione del 40° corso biennale di formazione, svoltosi presso le Scuole Allievi Sottufficiali di Velletri e Firenze, è stato trasferito alla Stazione Carabinieri di Bologna Corticella di cui ha ricoperto l’incarico di Comandante dal 1998 al 2003.

Conseguito il grado di Maresciallo Aiutante sUPS, è stato trasferito al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma dove ha condotto varie indagini per reati di natura informatica, per quelli inerenti la criminalità economica nonché per altri gravi e violenti episodi delittuosi verificatisi nella capitale. Nel 2016 è stato assegnato al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Rieti per far fronte alle esigenze di polizia giudiziaria connesse al disastroso sisma che ha colpito, in particolar modo, Amatrice ed Accumoli.

Qui, oltre alle indagini connesse al terremoto, il Sottufficiale è stato impiegato in delicate attività investigative connesse a delitti contro la pubblica amministrazione e a crimini contro la persona e il patrimonio commessi nella provincia reatina.

È laureato in Scienze dell’Amministrazione e, nel corso della sua onorata carriera, è stato insignito della Croce d’Oro per Anzianità di Servizio Militare, concessa dal Ministero della Difesa, dell’Attestato di Pubblica Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile e di vari elogi ed apprezzamenti per le indagini svolte.

Nei suoi ultimi giorni di servizio attivo, il Comandante Provinciale di Rieti, Colonnello Valerio Marra, gli ha consegnato una pergamena quale riconoscimento per le indiscutibili capacità professionali dimostrate nel corso della carriera e per la serietà e impegno con cui ha fatto fronte alle molteplici esigenze di servizio, segno di indissolubile attaccamento ai valori fondanti dell’Arma dei Carabinieri.

Al Luogotenente Fabrizio Scorretti e alla sua famiglia i più sinceri auguri da parte di tutti i Carabinieri della Provincia di Rieti.