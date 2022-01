Rieti, carabinieri: il capitano Salvatore Beneduce della Compagnia di Rieti

RIETI - Il Capitano Salvatore Beneduce è il nuovo Comandante della Compagnia carabinieri di Rieti. L’Ufficiale, 33enne, originario di Napoli, è sposato e ha un figlio. Arruolato nel 2008 come Allievo Ufficiale, ha frequentato il 190° corso di applicazione dell’Accademia Militare di Modena e nel 2013 ha ultimato il ciclo di studi presso la Scuola Ufficiali di Roma, laureandosi in Giurisprudenza.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti e delicati incarichi della linea territoriale. Dapprima come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lucera – FG (2013 - 2015), poi come Comandante della 2^ Sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia, ove si è occupato di reati predatori e contro la pubblica amministrazione (2015 – 2016), quindi come Comandante della 1^ Sezione dello stesso Nucleo Investigativo ove si è occupato di omicidi e criminalità organizzata (2016 – 2018). Dal 2018 al 10 gennaio 2022 ha comandato la Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda (VR).

Dopo essersi presentato al Prefetto e al Procuratore della Repubblica accompagnato dal Comandante Provinciale Colonnello Bruno Bellini, terrà rapporto ai Comandanti di Stazione e degli altri reparti dipendenti per conoscerli ed iniziare ad analizzare le varie problematiche del territorio.

Da tutti i Carabinieri della Provincia al Capitano Beneduce gli auguri sinceri di buon lavoro.