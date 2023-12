Controlli nei cantieri edili del Reatino: denunciati tre imprenditori

RIETI - Continua da parte dell’Arma l’attività di controllo dei cantieri edili presenti nella provincia reatina volta a verificare il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto, unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, hanno effettuato delle verifiche all’interno di due cantieri presenti nel Comune di Fara in Sabina, frazione Passo Corese.

A conclusione dei controlli, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per due aziende romane: una per alcuni lavoratori risultati privi di regolare contratto e l’altra a seguito di gravi violazioni in materia di sicurezza per aver impiegato operai in lavorazioni in quota senza i previsti dispositivi di protezione individuali e/o collettivi necessari per evitare le cadute dall’alto.

Tenuto conto di quanto accertato, oltre alla sospensione delle attività di entrambi i cantieri, i militari hanno proceduto a denunciare a piede libero, alla Procura della Repubblica di Rieti, tre datori di lavoro a cui sono anche state contestate delle sanzioni amministrative per un importo superiore ai 12.000 euro.