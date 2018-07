di Silvio Ippoliti

RIETI - Giorni importanti questi per il Cantalice alle prese con la pianificazione della prossima stagione. L’inizio della preparazione è fissato per il prossimo 8 agosto che si terrà al Comunale di Cantalice. Tra i volti nuovi ci sarà sicuramente Jacopo Di Lorenzo, il primo arrivato dal mercato estivo ma non l’ultimo. Tutto il lavoro del ds Santacroce è dedicato alla ricerca di under di qualità che possano innalzare il livello della rosa, già di buon livello. In tal senso si fanno sempre più insistenti le voci dell’arrivo in biancorosso dell’esterno classe 1999 Leonardo Piras in uscita dal Rieti, si stanno valutando anche altri profili della formazione amarantoceleste.

12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:04



