26 Marzo 2021

di Raffaella Di Claudio

RIETI - Quell’incidente stradale, paradossalmente, è stato la sua salvezza. L’avventura di Jenny, cagnolina meticcia di 20 anni, è iniziata quando si è allontanata dalla casa in cui viveva insieme ai proprietari, nelle campagne di Passo Corese. Ha camminato per due giorni e forse, complici gli occhi ormai appannati dalla età da nonnina e il corpo provato dai chilometri percorsi, a casa non sarebbe più tornata. Quando, vagando, martedì è finita sotto un’auto, lungo la via degli Inglesi che conduce all’abbazia di Farfa, poi, il finale della sua storia sembrava definitivamente scritto. Invece, nulla è perduto. Sulla sua strada Jenny ha incontrato la volontaria farense Anna Linda Soldati e il suo destino è cambiato. «Quando mi hanno avvertito dell’incidente - racconta Anna Linda, che da 20 anni collabora con associazioni ed enti a difesa degli animali - stavo andando a lavoro e non potendo intervenire in prima persona ho chiesto l’aiuto delle guardie zoofile che hanno prontamente risposto. Ho cercato di reperire più informazioni possibili sulla cagnolina e anche grazie a un post di facebook, sono riuscita a risalire ai proprietari. Il post è stato condiviso da centinaia di persone e questo ha permesso di scrivere un lieto fine». Dopo essere stata soccorsa, Jenny è stata trasferita al canile sanitario di Cottanello, come prevedono le procedure quando non si riesce a rilevare il chip e mercoledì è potuta finalmente tornare dalla sua famiglia. «Ha circa 20 anni e non tornava a casa da due giorni - continua la volontaria. - Vista la sua età, i proprietari credevano che si fosse allontanata per trascorrere lontana dai loro occhi le sue ultime ore di vita, come del resto capita di frequente. Vediamo il lato positivo: l’incidente ha fatto sì che potesse essere ritrovata. Per fortuna è viva e sembra che questa sventura non le abbia comportato conseguenze troppo gravi. Certo, per un cane di 20 anni perdersi, subire un incidente e trascorrere tutte queste ore lontano dai propri affetti è un bel trauma, ma ora la sua famiglia potrà riempirla di coccole».