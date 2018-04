di Emanuele Faraone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Quando l’amore per gli animali a quattro zampe può portare in tribunale. Una vicenda singolare terminata però con un lieto fine (assoluzione con formula piena) per U.V., 43enne residente in Sabina, accusato di furto in abitazione per aver sottratto un cane da un terrazzino privato. Tutto è iniziato quando una coppia di coniugi, residenti a Scandriglia, ha deciso di fare le valigie per trasferirsi altrove. Un trasloco durato alcuni giorni, al termine del quale però il Jack russel, il loro cane di razza...