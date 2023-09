Dal 16 al 22 settembre torna la Campagna di prevenzione itinerante sui programmi di screening oncologico

RIETI - Da sabato 16 a venerdì 22 settembre torna la Campagna di prevenzione e di promozione itinerante dei programmi di screening oncologico. L’iniziativa, realizzata dalla Asl di Rieti con il sostegno della Regione Lazio, si svolgerà in sette comuni del reatino grazie ad un Poliambulatorio mobile dedicato e ad una equipe di medici ed infermieri aziendali.

Durante le giornate, ad accesso libero, sarà possibile eseguire lo screening del collo dell'utero direttamente sul truck (gratuito per donne dai 25 ai 64 anni); la prenotazione dello screening mammografico (gratuito per donne dai 50 ai 74 anni) e del colon retto (gratuito per donne e uomini dai 50 ai 74 anni); prelievi ematici per lo screening HCV (epatite C); rilevazione dei parametri vitali e screening medico sportivo mediante l'esecuzione dell'Elettrocardiogramma. Ci sarà spazio anche per l’informazione e la sensibilizzazione con la distribuzione di materiale informativo sui programmi di screening oncologico e sulle attività e servizi aziendali.

Le nuove tappe della Campagna di prevenzione e promozione si svolgeranno da 16 al 22 settembre, dalle ore 9 alle ore 13 presso i seguenti comuni: sabato 16 settembre – Fiamignano – piazza S.

Carlo. Domenica 17 settembre – Pescorocchiano – piazzale Istituto scolastico G. D’Annunzio. Lunedì 18 settembre – Cantalice – area parcheggio piazza Madonna della Pace. Martedì 19 settembre - Cittaducale – piazza del Popolo. Mercoledì 20 settembre – Tarano – area campo fiera località Borgonuovo. Giovedì 21 settembre – Cantalupo in Sabina – piazzale Umberto di Mario. Venerdì 22 settembre – P. Mirteto – piazza Vittorio Emanuele.