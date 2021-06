Torna il grande caldo: domenica bollino arancione per Rieti

RIETI - Dieci città con bollino arancione, che indica condizioni meteo con rischi per la salute e rosso, che indica ondata di calore ed emergenza, per Brescia. Ma già da domani, sabato 19 giugno, 6 le città con bollino arancione.



Questi i dati aggiornati ad oggi, del bollettino 2021 del ministero della Salute che monitora 27 città. In particolare Brescia arancione oggi e domani e rossa domenica. Sabato 19 e domenica 20 bollino arancione per Bologna, Bolzano, Firenze, Perugia e Torino.

Domenica 20 si aggiungono in arancione Ancona, Campobasso, Palermo, Rieti, Roma e Verona.«Come per il 2020, prevenzione rilevante anche in relazione al Covid».