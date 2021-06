Ondate di calore, per Rieti una domenica da bollino arancione

Venerdì 25 Giugno 2021, 18:23

RIETI - Per Rieti si preannuncia una domenica bollente, da bollino arancione. Quattro città con livelli di caldo da bollino rosso nel weekend, che peraltro registrerà una lieve diminuzione delle temperature, e da lunedì una nuova “fiammata africana”. Secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, che prende in esame 27 centri urbani, in questo fine settimana saranno Campobasso, Catania, Palermo e Reggio Calabria le città contrassegnate con il bollino rosso, che indica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi le fasce più deboli.

E domenica ci sono ben 10 città con il bollino arancione: Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina,

Messina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Da lunedì, secondo le previsioni dei meteorologi de iLMeteo.it, è prevista una nuova rimonta dell'anticiclone africano che farà alzare nuovamente la colonnina di mercurio. Basti pensare che Milano, Bologna, Firenze e Roma toccheranno i 35-36 gradi e al sud si supereranno i 40 gradi (specie in Sicilia e Puglia).