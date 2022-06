Si avvicina il grande caldo: Rieti da bollino arancione

RIETI - Il bollino arancione è previsto oggi, 21 giugno, ad Ancona, Brescia, Firenze, Milano, Perugia e Verona. Domani, invece è previsto in 9 città: Ancona, Campobasso, Firenze, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. Infine, per la giornata di giovedì, saliranno a 10: Brescia, Campobasso, Catania, Latina, Milano, Palermo, Pescara, Rieti, Roma e Verona. A indicarlo è il ministero della Salute sul portale dei bollettini sulle ondate di calore in Italia, che monitora 27 città italiane.