La Nuova Rieti Calcio cala il tris allo Stimigliano (3-0). E al secondo posto sale Borgorose. Risultati 27esima giornata

RIETI - Col titolo provinciale di Terza categoria già acquisito sette giorni fa, lo scontro diretto tra Nuova Rieti Calcio e Stimigliano, si chiude con la vittoria degli amarantoceleste per 3-0 che la sbloccano sul finire di primo tempo con Jacopo Patacchiola, per poi raddoppiare in avvio di ripresa con Alesse e trovando il tris grazie a un'autorete. Tre punti utili per aggiornare ulteriormente le statistiche stagionali, che ora parlano di 22 vittorie, 2 pareggi e solo una sconfitta, oltre a certificare l'ennesimo controsorpasso in classifica del Borgorose proprio ai danni dei sabini che scivolano sul gradino più basso del podio.

Partita senza grossi contenuti tecnici, ritmi particolarmente blandi, ma nel complesso per la Nuova Rieti Calcio è stata una passerella di fine stagione vissuta al fianco dei propri tifosi che, alla vigilia, avevano chiesto di non mollare la presa, nonostante l'essere riusciti a tagliare il traguardo finale con ampio anticipo sulla tabella di marcia. Assente l'ormai ex capitano Tiziano Tiraferri, che la società ha deciso di mettere fuori rosa dopo l'annuncio del suo accordo col Città di Rieti per la stagione 2023/2024, nonostante in settimana i senatori della squadra (in primis De Giorgi, promosso capitano dopo gli ultimi fatti, oltre a Muggia e D'Amelia ndr) avessero chiesto il suo reintegro fino al termine del campionato.

I risultati della 27esima giornata: Real Monteleone Sabino-Poggio Bustone 5-3; Spes Poggio Fidoni-Maglianese 4-0; Sporting MdC-Coresina 2-1; Sport Sabina 2021-Capradosso 0-1; Toffia Sport-Borgorose 2014 1-3; Scandriglia-Pol.

Montorio Romano 1-6; Nuova Rieti-Calcio-Stimigliano 3-0. Riposava: Poggio Catino.

Classifica: Nuova Rieti Calcio 68 pt., Borgorose 2014 55, Stimigliano 53, Pol. Montorio Romano 52, Spes Poggio Fidoni 44, Real Monteleone Sabino 40, Sporting MdC Lisciano 39, Coresina e Maglianese 36, Toffia Sport 30, Capradosso 27, Poggio Catino 23, Scandriglia 21, Poggio Bustone 2014 16, Sport Sabina 2021 2.

Prossimo turno (21/05 ore 16,30): Borgorose 2014-Sporting MdC Lisciano; Capradosso-Toffia Sport; Coresina-Nuova Rieti Calcio; Poggio Bustone 2014-Scandriglia; Poggio Catino-Real Monteleone Sabino; Pol. Montorio Romano-Sport Sabina 2021; Stimigliano-Spes Poggio Fidoni. Riposa: Maglianese.