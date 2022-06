Montopoli batte Poggio Catino 2-0 e consolida il secondo posto. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Una ottima Montopoli porta a casa i tre punti dopo il match del Rinalduzzi valevole per la ventiseiesima giornata del campionato provinciale di Terza categoria che ha visto i “Corsari” vittoriosi per 2 a 0 contro Poggio Catino.

Le due reti, arrivate entrambe nella ripresa, permettono a Montopoli di consolidare il secondo posto a più dieci su Cittaducale che in mattinata è caduta sul campo di Cantalupo. Poggio Catino resta a metà classifica con 38 punti.

Il primo tempo

Al 6’ occasione per i padroni di casa: lancio lungo di Ammiraglia verso Di Ruggiero che lascia sfilare per la conclusione di Malungu ma il tiro viene respinto da Bianchetti. Al 10’ conclusione di Popescu da fuori area che va alta di poco. Al 23’ ci prova Capasso da posizione defilata ma il suo sinistro viene parato comodamente da Bianchetti. Al 27’ due clamorose occasioni per i padroni di casa: Ogierhiakhi serve a centro area Cocchi che di prima intenzione batte a rete ma Polletti salva sulla linea; l’azione continua con Capasso che mette in mezzo un ottimo pallone per Gulino che di testa schiaccia troppo il pallone e manda alto. Poggio Catino prova a rispondere sul finale di primo tempo. Al 40’ sugli sviluppi di un calcio di punizione Mischi non riesce a calciare verso lo specchio. Al 44’ ancora gli ospiti con Cantonetti che fa la sponda in area verso Nicholas Pompei che calcia in corsa sul primo palo mandando a lato di poco. Il primo tempo si chiude con una punizione dal limite per Montopoli calciata da Popescu che sfiora il palo alla destra di Bianchetti.

La ripresa

In avvio di secondo tempo si sblocca la gara con la rete dei padroni di casa: al 48’ splendida manovra che termina con l’apertura di Malungu per Cocchi il quale calcia forte sul secondo palo battendo Bianchetti per l’1 a 0 che fa esplodere il Rinalduzzi. Al 60’ il raddoppio: Capati dalla bandierina serve Quondamstefano al limite il quale mette in area di prima intenzione un pallone che dopo un paio di deviazioni finisce sui piedi di Capasso che di girata trova l’incrocio dei pali alla destra di Bianchetti per il 2 a 0. Al 70’ Capati calcia dal limite ma il suo sinistro va fuori di poco. Gli ospiti manovrano ma sono poco lucidi negli ultimi metri. Sul finale di gara un ultimo squillo dei padroni di casa con il tiro di Rinalduzzi che non impensierisce la retroguardia ospite.

Le dichiarazioni post gara

Bruno Valentini, allenatore Usd Montopoli: «Sono soddisfatto della prova offerta oggi. Era importante vincere oggi per restare nei piani alti. Data poi la sconfitta di Cittaducale di questa mattina, mettiamo tra noi e loro, che sono la terza della classe, un ottimo margine. Sono molto contento dell’atteggiamento di tutti, dal primo all’ultimo giocatore impiegato, un grazie anche allo staff e al presidente per il lavoro svolto in queste settimane. Ci tengo a fare i complimenti per la gara e per la sportività ai Poggio Catino. Adesso dobbiamo rimanere concentrati per concludere al meglio la stagione».

Gabriele Mischi, allenatore Asd Poggio Catino: «Nonostante abbiamo affrontato un’ottima squadra come Montopoli in formazione rimaneggiata, sul campo devo dire che non ho visto grosse differenze di gioco. Loro semplicemente sono stati più bravi sotto porta, mentre noi non abbiamo capitalizzato le occasioni costruite. Ora torniamo a lavorare in vista dei prossimi imminenti impegni per provare a concludere come meglio possiamo la stagione».

Il tabellino

Usd Montopoli: Daja, Ogierhiakhi (71’ Pandolfi), Ammiraglia (82’ Gentili), Caldarola (62’ Lattanzi), Quondamstefano, Popescu, Malungu, Di Ruggiero, Cocchi (53’ Capati), Gulino, Capasso (67’ Rinalduzzi). A disp. Giannini, Chiadroni, Proni, De Santis. All. Valentini

Asd Poggio Catino: Bianchetti, Polletti, Mischi V., Vallone, Pompei N., Gioia, Cantonetti, Pietrantoni, Mischi A., Mocci, Pompei M (62’ Bernardini). A disp. Arena. All. Mischi

Arbitro: Mattia Santoprete di Rieti

Note. Ammoniti: Ogierhiakhi,Caldarola, Popescu, Di Ruggiero (M), Valloni, Polletti (PC). Angoli 2-0. Spettatori 150 circa