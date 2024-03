Terza: sfida al vertice per la Spes Poggio Fidoni a Montorio Romano, Poggio Mirteto in casa. Gare e arbitri

RIETI - Un altro intenso turno di Terza categoria sta per cominciare. La lotta per il titolo si fa sempre più agguerrita, sarà fondamentale il ventesimo turno che parte domani pomeriggio. Lo Sporting Mdc Lisciano vuole tornare a vincere ma dovrà superare l’esame Toffia. Capradosso ospita lo Sport Sabina. Copertina per il match di domenica mattina tra Montorio Romano e Spes Poggio Fidoni, uno scontro diretto tra due squadre appaiate in vetta a quota 43 punti. In contemporanea la Coresina cerca punti pesanti sul campo del Città di Mentana. Vuole tornare a vincere anche Stimigliano, impegnato in trasferta contro la Pro Marcellina. Nel pomeriggio in campo l’altra capolista del girone reatino, il Città di Poggio Mirteto che ospita il Real Monteleone Sabino. Maglianese e Poggio Catino chiudono il ventesimo turno.

Programma gare e arbitri (XX giornata)

Sabato 16 marzo ore 15

Capradosso – Sport Sabina

Arbitro: Mattia Latino di Rieti

Toffia Sport – Sporting Mdc Lisciano

Arbitro: Matteo De Iulis di Rieti

Domenica 17 marzo ore 11

Montorio Romano – Spes Poggio Fidoni

Arbitro: Michelangelo Mannavola di Roma 1

Città di Mentana – Coresina

Arbitro: Dario De Angelis di Rieti

Pro Marcellina – Stimigliano

Arbitro: Federico Galassetti di Rieti

Ore 15

Città di Poggio Mirteto – Real Monteleone Sabino

Arbitro: Marwa Allam di Rieti

Maglianese – Poggio Catino

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

Classifica

Montorio Romano 43

Città di Poggio Mirteto 43

Spes Poggio Fidoni 43

Stimigliano 38

Coresina 36

Sporting Mdc Lisciano 35

Pro Marcellina 23

Toffia Sport 22

Città di Mentana 21

Maglianese 20

Poggio Catino 19

Real Monteleone Sabino 11

Capradosso 7

Sport Sabina 5