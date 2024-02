Terza: Sporting e Spes in casa, Stimigliano fuori, la sfida al vertice rinviata il 24 marzo. Gare e arbitri

RIETI - In campo domani le squadre del campionato provinciale di Terza categoria. Occasione per lo Sporting Lisciano che, con la gara in trasferta contro lo Sport Sabina, può portarsi in testa alla classifica in solitaria approfittando del rinvio del match tra Città di Poggio Mirteto e Montorio Romano. Scontro ad alta quota tra Spes Poggio Fidoni e Coresina. Stimigliano cerca il successo esterno sul campo del Real Monteleone per non perdere il passo. Domenica mattina Poggio Catino ospita Toffia, mentre nel pomeriggio la sfida tra Maglianese e Città di Mentana.

Programma gare e arbitri (XV giornata)

Sabato 10 febbraio

ore 15

Capradosso – Pro Marcellina

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

Real Monteleone – Stimigliano

Arbitro: Samuele Piccoli di Rieti

Spes Poggio Fidoni – Coresina

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

ore 16

Sport Sabina – Sporting Mdc Lisciano

Arbitro: Lorenzo Penta Educato di Rieti

Domenica 11 febbraio

Ore 11

Poggio Catino – Toffia Sport

Arbitro: Marco Roversi di Rieti

Ore 15

Maglianese – Città di Mentana

Arbitro: Raffaele Mattei di Rieti

24 marzo

Città di Poggio Mirteto – Montorio Romano

Classifica

Città di Poggio Mirteto 33

Sporting Lisciano 33

Montorio Romano 31

Stimigliano 30

Spes Poggio Fidoni 30

Coresina 29

Pro Marcellina 16

Poggio Catino 16

Città di Mentana 14

Maglianese 13

Toffia Sport 13

Reaò Monteleone Sabino 8

Capradosso 4

Sport Sabina 4

*Città di Mentana con due gare in meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

** Capradosso e Pro Marcellina con una gara in meno