Terza: si torna in campo, spicca il big match Sporting MdC Lisciano-Città di Poggio Mirteto. Gare e arbitri

RIETI - La Terza categoria torna con sfide interessanti dopo la sosta. Spicca nel girone delle reatine il big match tra le prime due in classifica, Sporting Lisciano e Città di Poggio Mirteto. Pronta ad approfittare di un passo falso delle concorrenti per le prime posizioni Stimigliano che dovrà affrontare in casa l’ultima in classifica Capradosso. La Coresina vuole avvicinarsi alle zone alte della classifica sfidando la Maglianese. Interessante match tra Spes Poggio Fidoni e Poggio Catino. Toffia punta a risalire la china contro l’ostica Montorio Romano. Sport Sabina e Monteleone si sfidano per muovere la classifica. Città di Mentana e Pro Marcellina chiudono domenica il programma della giornata.

Programma gare e arbitri (XI giornata)

Sabato 13 gennaio

ore 14.30

Coresina – Maglianese

Arbitro: Raffaele Mattei di Rieti

Spes Poggio Fidoni – Poggio Catino

Arbitro: Andrea D’Orazi di Rieti

Sporting Lisciano – Città di Poggio Mirteto

Arbitro: Mattia Latino di Rieti

Stimigliano – Capradosso

Arbitro: Marco Reversi di Rieti

Toffia Sport – Pol. Montorio Romano

Arbitro: Romano Serafini di Rieti

ore 16

Sport Sabina – Real Monteleone Sabino

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

Domenica 14 gennaio ore 11

Città di Mentana – Pro Marcellina

Classifica

Sporting Lisciano 24

Città di Poggio Mirteto 21

Stimigliano 21

Spes Poggio Fidoni 20

Pol.

Montorio Romano 19

Coresina 17

Poggio Catino 15

Città di Mentana 14

Pro Marcellina 12

Toffia Sport 12

Maglianese 10

Real Monteleone Sabino 5

Sport Sabina 4

Capradosso 3