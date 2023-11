Terza: spicca la sfida d'alta quota fra Stimigliano e Spes Poggio Fidoni. Gare e arbitri

RIETI - Quarto turno del campionato provinciale di Terza categoria in programma questo weekend. Si parte domani pomeriggio alle 14 con l’interessante match tra Sporting Lisciano e Coresina. Alle 14.30 Capradosso proverà a sbloccarsi contro la Maglianese. Alle 15 match d’alta classifica tra la capolista Stimigliano e la Spes Poggio Fidoni. Alla stessa ora Toffia e Sport Sabina si sfideranno a caccia dei primi punti stagionali. Domenica mattina (ore 11) il Città di Poggio Mirteto proverà ad espugnare il campo della Pro Marcellina. Trasferte anche per il Real Monteleone Sabino, che cerca punti sul campo del Città di Mentana, e per Poggio Catino, impegnato sul campo di Montorio Romano.

Programma gare e arbitri (IV giornata)

Sabato 4 novembre

Ore 14

Sporting Lisciano – Coresina

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

Ore 14.30

Capradosso – Maglianese

Arbitro: Massimo Ramazzotti di Rieti

Ore 15

Stimigliano – Spes Poggio Fidoni

Arbitro: Romano Serafini di Rieti

Toffia Sport – Sport Sabina

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

Domenica 5 novembre ore 11

Città di Mentana – Real Monteleone Sabino

Arbitro: Edoardo Ricerni di Roma 1

Pro Marcellina – Città di Poggio Mirteto

Arbitro: Dragos Marian Ilie di Tivoli

Montorio Romano – Poggio Catino

Arbitro: Eugenio Campolongo di Roma 1

Classifica

Stimigliano 9

Spes Poggio Fidoni 7

Città di Poggio Mirteto 7

Montorio Romano 7

Coresina 6

Sporting Lisciano 5

Real Monteleone Sabino 4

Poggio Catino 4

Città di Mentana 4

Pro Marcellina 3

Maglianese 3

Sport Sabina 0

Toffia Sport 0

Capradosso 0