Terza: Coresina, Maglianese, Poggio Mirteto, Spes Poggio Fidoni e Stimigliano a caccia del bis

RIETI - Comincia domani il secondo turno del campionato provinciale di Terza categoria. Il ricco programma vede già da domani pomeriggio partite di grande interesse. Alle 15 esordio casalingo per Stimigliano che, dopo aver battuto Poggio Catino, ospita il Real Monteleone Sabino. Stesso orario per il match tra Sporting Lisciano e Sport Sabina: i padroni di casa presenteranno la nuova maglia dedicata a Stefano Colasanti, vigile del fuoco scomparso tragicamente nel 2018 sulla Salaria. Domenica mattina alle 11 sarà il turno del Città di Poggio Mirteto che affronterà in trasferta Montorio Romano. Allo stesso orario la trasferta romana di Capradosso, impegnato sul campo della Pro Marcellina. Toffia ospita invece Poggio Catino. Alle 15 chiude il programma il match del Valzecchi di Talocci tra Coresina e Poggio Fidoni.

Programma gare e arbitri (II giornata)

Sabato 21 ottobre

Ore 15

Sporting Lisciano – Sport Sabina

Arbitro: Romano Serafini di Rieti

Stimigliano – Real Monteleone Sabino

Arbitro: Marco Malfatti di Rieti

Domenica 22 ottobre

Ore 11

Pol. Montorio Romano – Città di Poggio Mirteto

Arbitro: Nabil Trabelsi di Rieti

Pro Marcellina – Capradosso

Arbitro: Emanuele Orazio Urzì di Roma 1

Toffia – Poggio Catino

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

Città di Mentana – Maglianese

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

Ore 15

Coresina – Spes Poggio Fidoni

Arbitro: Andrea D’Orazi di Rieti

Classifica

Città di Poggio Mirteto, Coresina, Stimigliano, Pol.

Montorio Romano, Maglianese, Spes Poggio Fidoni 3

Real Monteleone Sabino, Sporting Lisciano 1

Sport Sabina, Toffia, Poggio Catino, Capradosso, Pro Marcellina, Sport Sabina, Città di Mentana 0