Tra Montopoli e Gens Cantalupo vince il maltempo: gara sospesa alla fine del primo tempo sul 3-0. Foto

RIETI - Sospeso prima dell’inizio della ripresa il derby della bassa Sabina tra Montopoli e Gens Cantalupo, valevole per la diciannovesima giornata del girone C di Seconda categoria.

Sul punteggio di 3-0 per i padroni di casa, con gli ospiti anche in inferiorità numerica per l’espulsione del portiere, il direttore di gara Lorenzo Penta Educato non ha fatto riprendere il gioco per la pioggia che aveva cancellato buona parte delle linee sul terreno di gioco. Una data papabile per il recupero del secondo tempo della gara potrebbe essere quella del weekend del 23 e 24 marzo, fine settimana dove il campionato di Seconda categoria riposa.

La cronaca del primo tempo

Montopoli comincia gestendo bene palla: al 3’ Terribili imbuca per D’Ascenzi che con un eccesso di altruismo prova a servire un compagno a centro area il quale viene però anticipato dall’intervento di Nobili.

Al 20’ Terribili ci prova da fuori area ma il suo destro è largo. Al 23’ si sblocca la gara su palla inattiva: punizione dalla destra per Montopoli scodellata in mezzo da Salustri che pesca la testa di Del Bufalo, bravo ad anticipare tutti e a fare 1-0. Montopoli prende fiducia e al 25’ ci prova con la conclusione al volo di Salustri che termina a lato. Al 28’ arriva il raddoppio: Ippoliti, servito da Terribili, controlla in area e piazza sul secondo palo per il 2-0 montopolese. Al 40’ Ippoliti recupera palla e si lancia verso la porta avversaria, il portiere ospite Belladonna prende male il tempo per l’uscita e interviene con le mani fuori area togliendo il pallone dalla disponibilità dell’attaccante: l’arbitro Penta Educato estrae subito il cartellino rosso all’indirizzo del portiere ospite. La punizione battuta da Salustri termina alta di poco. Lo stesso Salustri un minuto dopo impegna alla parata in tuffo Cipriano. Sul calcio d’angolo Montopoli trova la terza rete, ancora con Del Bufalo che da due passi segna per il 3-0. Il direttore di gara sospende poi la partita dopo essere rientrato in campo con i capitani.

Il tabellino

Montopoli: Daja, Biccirè, Patras, Solito, Valloni, Del Bufalo, Salustri, Popescu, Ippoliti, Terribili, D’Ascenzi. A disp. Ferretti, Ammiraglia, Abatelli, Fiori, Turchetti, Rinalduzzi, Capasso, Nescatelli. All. Cimei

Gens Cantalupo: Belladonna D., Romagnoli An., Belladonna A., Di Curzio, Valenti, Nobili, Pieroncini (41’ Cipriano), Previti, Stazi, Romagnoli Al., Rinalduzzi. A disp. Pitotti, Sabatino, Gindamba. All. Giambenedetti

Arbitro: Lorenzo Penta Educato di Rieti

Marcatori: 23’ e 43’ Del Bufalo, 28’ Ippoliti

Note: espulso Belladonna D. (GC) per fallo di mano fuori area, angoli 3-1