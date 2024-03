Seconda: P.Bustone batte Sp.Corvaro, M.S.Giovanni blocca sul pari S.Susanna. Risultati e marcatori

RIETI - Non sono mancate le sorprese nel ventunesimo turno del campionato di Seconda categoria. La capolista del girone C Santa Susanna frena sul campo del Monte San Giovanni che sfiora il colpaccio: 4-4 il finale al Laureti. Ne approfitta il Montopoli che batte di misura Piazza Tevere grazie al solito Ippoliti: i gialloblu sono a meno 2 dalla vetta con due gare in meno. Frena anche lo Sporting Corvaro, battuto dal Poggio Bustone 3-0. Quarta vittoria consecutiva per il Torri in Sabina che cala il poker contro la Torpedo Rieti (4-1). Primo successo stagionale per la Gens Cantalupo che, battendo 1-0 l’Atletico Cantalice, muove finalmente la classifica. Velinia conquista un punto utile nel match interno con Alto Lazio. Nel girone D, bel successo di Forano in casa del Castel Giubileo: il 5-2 finale permette alla squadra di mister Munzi di avvicinarsi al secondo posto (adesso a 4 lunghezze di distanza).

Risultati e marcatori (XI giornata)

Girone C

Montopoli – Piazza Tevere 1-0

Ippoliti

Monte San Giovanni – Santa Susanna 4-4

Mei, Felicioni, Felicioni, Barbante (M), Antonacci, Antonacci, Ometto, autogol (S)

Poggio Bustone – Sporting Corvaro 3-0

Mostarda, Agostini, Paolucci

Torri in Sabina – Torpedo Rieti 4-1

Borriello Borriello, Recchia, Mazzoli (TS), Keita (TP)

Atletico Cantalice – Gens Cantalupo 0-1

Pieroncini

Velinia – Alto Lazio 1-1

Graziani (V), autogol (A)

Riposa: Borgorose

Girone D

Castel Giubileo – Forano 2-5

Volponi, Volponi, Bontempi, Giuliani, Giuliani

Classifica

Santa Susanna 43

Montopoli 41

Sporting Corvaro 41

Borgorose 38

Poggio Bustone 36

Piazza Tevere 36

Torri in Sabina 28

Alto Lazio 24

Monte San Giovanni 23

Atletico Cantalice 22

Velinia 12

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 3