Seconda: Montopoli, Santa Susanna e Sporting Corvaro non perdono colpi, tiene Borgorose. Risultati e marcatori

RIETI - Un girone C di Seconda categoria avvincente con le prime della classe che si sono confermate in questo fine settimana. Nella sedicesima giornata bene Montopoli che espugna il difficile campo di Alto Lazio (0-1). Santa Susanna supera 4-1 Torri in Sabina. Vittoria larga anche per lo Sporting Corvaro contro la Gens Cantalupo (5-0). Colpo del Borgorose che batte 1-0 Piazza Tevere in trasferta e si conferma al quarto posto. Velinia conquista un altro punto importante contro Poggio Bustone, che con questo pareggio aggancia Piazza Tevere al quinto posto. Monte San Giovanni e Atletico Cantalice si dividono la posta in palio (1-1).

Risultati e marcatori (XVI giornata)

Alto Lazio – Montopoli 0-1

Ippoliti

Monte San Giovanni – Atletico Cantalice 1-1

Felicioni (M), Addante (A)

Santa Susanna – Torri in Sabina 4-1

Antonacci, Alessandrini, Grifoni Ometto (S), Bertoldi (T)

Sporting Corvaro – Gens Cantalupo 5-0

Amanzi, Di Gaetano, Di Francesco, Tempesta, Leonardi L.

Piazza Tevere – Borgorose 0-1

Ottaviani

Velinia – Poggio Bustone 0-0

Riposa: Torpedo Rieti

Classifica Girone C

Montopoli 35

Santa Susanna 35

Sporting Corvaro 32

Borgorose 30

Poggio Bustone 24

Piazza Tevere 24

Alto Lazio 22

Monte San Giovanni 21

Atletico Cantalice 19

Torri in Sabina 16

Velinia 10

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0