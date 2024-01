Seconda: Montopoli conserva la vetta, Sporting Corvaro al secondo posto, Piazza Tevere terza. Risultati e marcatori

RIETI - Arrivano i verdetti del dodicesimo turno del campionato di Seconda categoria. Un fine settimana importante con scontri diretti che hanno accorciato ulteriormente la classifica, soprattutto nelle prime posizioni. Pareggio per la capolista Montopoli contro Borgorose (1-1). Ad approfittarne sono lo Sporting Corvaro che fa suo il match ad alta quota contro Santa Susanna (3-2) e Piazza Tevere che batte a domicilio l’Atletico Cantalice (0-2). Torna a vincere il Monte San Giovanni che supera 4-1 la Gens Cantalupo. Bel successo per il Torri in Sabina che batte 2-1 in rimonta Poggio Bustone. Il Velinia fa suo lo scontro diretto contro la Torpedo (2-1). Nel girone D, Forano non supera l’esame Prima Porta Saxa Rubra: i romani battono la squadra di mister Munzi 2-1.

Risultati e marcatori (XII giornata)

Girone C

Montopoli – Borgorose 1-1

Ippoliti (M), Xherai (B)

Sporting Corvaro – Santa Susanna 3-2

Massimi E., Di Gaetano, Di Francesco (SC), Ometto, Cresta (SS)

Torpedo Rieti – Velinia 1-2

Tosoni, Sulpizi (V), Marega (T)

Gens Cantalupo – Monte San Giovanni 1-4

Mattei (GC), Mei C., Bientinesi, Rossi, De Angelis R. (M)

Torri in Sabina – Poggio Bustone 2-1

Boccadamo, Carosi (T), Santoprete (P)

Atletico Cantalice – Piazza Tevere 0-2

Behdjeti, Polletti

Riposa: Alto Lazio

Girone D

Prima Porta Saxa Rubra – Forano 2-1

Volponi

Classifica Girone C

Montopoli 26

Sporting Corvaro 25

Piazza Tevere 24

Santa Susanna 23

Borgorose 21

Atletico Cantalice 18

Alto Lazio 15

Monte San Giovanni 14

Poggio Bustone 14

Torri in Sabina 13

Velinia 6

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0

*Piazza Tevere con una gara in più