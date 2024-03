Montopoli batte 1-0 Piazza Tevere: vetta a -2 con due gare in meno. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vittoria di misura dal peso specifico rilevante per il Montopoli che al Rinalduzzi batte 1-0 Piazza Tevere nella ventunesima giornata del girone C di Seconda categoria.

Padroni di casa avanti nel primo tempo grazie ad una rete del solito Ippoliti. Nella ripresa succede di tutto: un rigore sbagliato per i gialloblu, Piazza Tevere resta in dieci ma ci prova fino alla fine. Montopoli con questo successo sale a 41 punti e, approfittando dei risultati sugli altri campi, si porta a -2 dalla vetta ma con due partite in meno rispetto alla capolista Santa Susanna.

Il primo tempo

In avvio di gara Montopoli prova ad imporre il proprio ritmo con il possesso palla, mentre Piazza Tevere attende il momento giusto per ripartire. All’8’ primo squillo dei padroni di casa che vanno alla conclusione dalla distanza con Del Bufalo il quale manda il pallone alto. Al 17’ doppia potenziale occasione per Gulino, prima servito dalla sponda di Ippoliti con il pallone controllato da Tulisevi e poi imbucato alle spalle della difesa ma da ottima posizione il capitano dei gialloblù non riesce a calciare.

Si fa vedere anche Piazza Tevere al 21’ con Barbante che ci prova dalla destra ma il pallone termina alto di poco. Al 23’ si sblocca la gara: grandissima manovra dei padroni di casa, cross dalla sinistra di Patras preciso per la testa di Ippoliti che batte Tulisevi in uscita e firma l’1-0 Montopoli. Risponde Piazza Tevere su palla inattiva dieci minuti più tardi quando Barbante, su corner battuto da Behdjeti, colpisce bene di testa impegnando Daja a una grande respinta. L’ultimo tentativo del primo tempo è di Popescu che ci prova dalla distanza senza impensierire la difesa ospite.

La ripresa

Pronti via e dopo neanche un minuto è Grifoni a provarci da fuori area con il pallone che si spegne a lato. Piazza Tevere sembra avere un altro piglio ma l’occasione più grande ce l’ha Montopoli al 69’. Samperna atterra in area Gulino e l’arbitro Cafora indica il dischetto assegnando il calcio di rigore ai padroni di casa tra le proteste dei reatini. Dagli undici metri va lo stesso capitano dei corsari che apre il piattone ma si fa ipnotizzare da Tulisevi, il quale para e salva la sua porta. Al 73’ Samperna viene espulso dopo un fallo di mano che gli costa il secondo cartellino giallo della sua giornata e lascia Piazza Tevere in inferiorità numerica. Montopoli ha campo per ripartire e fare male: Patras ci prova da fuori senza impensierire la retroguardia reatina. All’81’ su un rinvio di Abatelli, Ippoliti si lancia verso la porta avversaria ma al momento della conclusione tocca male il pallone e spreca malamente la chance per il raddoppio. Al 90’, nonostante l’inferiorità numerica ci prova Piazza Tevere che ha una grande occasione con Barbante, il quale dalla sinistra non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Sul ribaltamento di fronte Ammiraglia serve in area Terribili che calcia a botta sicura trovando una grandissimo riflesso di Tulisevi. Assedio finale del Piazza Tevere: nel recupero Carmesini non aggancia il pallone nell’area piccola. Sull’ultimo calcio d’angolo della gara è Giuliani a calciare al volo ma il pallone termina alto di poco e il direttore di gara fischia la fine.

Le dichiarazioni post-gara

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Abbiamo sofferto parecchio nel finale, non possiamo permetterci di sbagliare così tante occasioni contro una squadra forte come la loro. Per fortuna il risultato ci premia e ci fa guardare alle prossime gare con positività. Dobbiamo rimanere concentrati, giocheremo settimana prossima il recupero con Cantalupo e poi ci aspetterà l’importante sfida contro Torri»

Emiliano Mastroiaco, allenatore Piazza Tevere: «Malgrado il rammarico per il risultato e le occasioni avute nel secondo tempo, devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Hanno lottato e dimostrato di avere voglia per tutti i novanta minuti, abbiamo creato tanto nel secondo tempo nonostante l’inferiorità numerica. Montopoli è una squadra difficile da affrontare e la classifica lo dimostra. Torniamo a casa consapevoli di aver dato tutto»

Il tabellino

Montopoli: Daja, Abatelli, Patras, Fiori F., Valloni, Del Bufalo, Capasso (83’ Ammiraglia), Popescu, Ippoliti, Gulino (70’ Terribili), D’Ascenzi (77’ Proni). A disp. Ferretti, Fiori A., Biccirè, Solito, Nescatelli. All. Cimei

Piazza Tevere: Tulisevi, Barbante, Samperna, D’Aquilio (81’ Giuliani), Gerbino, Carmesini, Fattori (52’ Carnassale), Apicella (70’ Palluzzi), De Santis, Behdjeti, Grifoni. A disp. Fiori, Polletti, Miniucchi. All. Mastroiaco

Arbitro: Salvatore Cafora di Roma 1

Marcatori: 23’ Ippoliti

Note: espulso al 73’ Samperna (P) per doppia ammonizione; ammoniti Gulino, Del Bufalo, Abatelli, Valloni, Patras (M), Apicella, Carmesini (P). Angoli 4-6