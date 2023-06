Seconda: doppio derby reatino e sabino e ultima chiamata salvezza per il Velinia. Gare e arbitri

RIETI - Penultima giornata di campionato in Seconda categoria. Con il titolo già assegnato dalla settimana scorsa al Real Gavignano Ponzano, resta da definire ancora la questione della lotta salvezza. Il programma di questa giornata vede oggi pomeriggio scendere in campo alle 15 la sorpresa Cittaducale, matematicamente seconda, per l’ultima gara in casa dell’anno contro il Monte San Giovanni. Alle 16 il derby reatino tra la Torpedo Rieti, retrocessa in Terza dopo la sconfitta di settimana scorsa contro Montopoli, e Piazza Tevere, ancora in corsa per il quarto posto. Si sono salvate entrambe la scorsa settimana Santa Susanna e Sporting Corvaro che si sfidano alle 16.30 al Micheli di Rivodutri. Domani mattina alle 11 le altre gare in programma. Scende in campo la squadra campione del girone C, il Real Gavignano Ponzano, che giocherà la sua ultima gara stagionale (settimana prossima riposerà) in casa della Gens Cantalupo. Il Velinia cerca punti per una rimonta salvezza tanto disperata quanto complicata sul campo del Forano, con un Comunale pronto a salutare l’eterno Maurizio Tetto, all’ultima gara casalinga della sua straordinaria carriera. Cercano i punti della salvezza matematica l’Atletico Cantalice e il Torri in Sabina, che affronteranno rispettivamente Montopoli e Cittareale.

Programma gare e arbitri (XXIX giornata)

Oggi

ore 15

Cittaducale – Monte San Giovanni

Arbitro: Simone Mansor di Roma 1

Ore 16

Torpedo Rieti – Piazza Tevere

Arbitro: Valerio Marotta di Rieti

Ore 16.30

Santa Susanna – Sporting Corvaro

Arbitro: Jacopo Bertini di Rieti

Domani

Ore 11

Forano – Velinia

Arbitro: Samir Es Sahhal di Rieti

Gens Cantalupo – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Emanuele Orazio Urzì di Roma 1

Cittareale – Torri in Sabina

Arbitro: Pierluigi Vitale di Tivoli

Atletico Cantalice – Montopoli

Arbitro: Andrea Santilli di Rieti

Riposa: Alto Lazio

Classifica

Real Gavignano Ponzano 64

Cittaducale 56

Montopoli 48

Forano 42

Piazza Tevere 40

Alto Lazio 40

Monte San Giovanni 39

Sporting Corvaro 33

Cittareale 32

Santa Susanna 30

Torri in Sabina 28

Gens Cantalupo 28

Atletico Cantalice 27

Velinia 23

Torpedo Rieti 17

Gavignano e Alto Lazio con una gara in più