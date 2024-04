Poggio Mirteto ko in casa: Riano vince 1-0. Arbitro sotto accusa per il rosso ad Avenali. Tabellino commenti e foto

RIETI - Poggio Mirteto cade al Valletonda nella 13esima giornata di ritorno nel campionato di Promozione (Girone B) contro Riano (0-1 il finale) con coda polemica nei confronti della terna arbitrale nel finale per un metro applicato dal direttore di gara su alcuni episodi chiave rivedibile a giudizio dei padroni di casa.

Decisivo il gol su punizione a dieci minuti dalla fine di Pangallozzi con una Poggio Mirteto in inferiorità numerica per l’espulsione precedente di capita Patrizio Avenali. I mirtensi dopo la sconfitta odierna restano al decimo posto a quota 31 mentre Riano vola a 49 punti nelle zone alte della classifica.

Il primo tempo

Parte meglio Riano che dopo due minuti sfiora il gol con Palma autore di una ubriacante serpentina fin dentro l’area mirtense ma il suo tiro sfiora il palo alla destra di Luciani e si perde sul fondo. Replica Pileri per i padroni di casa con Pileri che dalla distanza sfiora il palo. Al 18’ Manna per gli ospiti su calcio di punizione dal limite costringe un ottimo Luciani alla respinta a pugni in tuffo. Al 25’ Di Stefano per i mirtensi lascia partire un tiro da 40 metri che per poco non trova il jolly. Poggio Mirteto insiste alzando il baricentro dopo un inizio più aggressivo degli ospiti e al 35 libera al tiro Mamarang con la palla che sfila sul fondo.

Dopop un minuto è Di Stafano per i mirtensi che dalla sinistra in area calcia in porta, la palla supera il portiere ma viene ribattuta sulla linea da un difensore del Riano.

La ripresa

Parte forte Poggio Mirteto e al secondo si rende pericolosa con il centravanti Marcelli il quale due metri entro l’area sfiora il palo della porta difesa da Somma con la palla che si perde sul fondo dopo il diagonale del numero 9 mirtense. Insistono i padroni di casa che prendono campo e al 55’ è Mamarang su una punizione da ottima posizione che manda alto di centimetri. Dieci minuti più tardi l’episodio che cambia la gara: dopo una parata di Luciani che per gli ospiti era avvenuta fuori dall’area mirtense nasce una discussione dove volano parole e qualche colpo proibito tra Palma e Avenali col primo che finisce a terra. L’incerto arbitro Di Luzio estrae il giallo per entrambi ma viene richiamato dal guardalinee di destra e, per quel che riguarda il capitano mirtense converte il giallo in rosso diretto decretando l’espulsione di Avenali per condotta violenta tra le proteste dei padroni di casa che a quel punto chiedevano il rosso anche per il giocatore del Riano per la reazione. Con il gran caldo e l’uomo in meno i padroni di casa fanno fatica malgrado non disdegnino sortite offensive ma gli ospiti capitalizzano conquistando una serie di punizioni molto fiscali decretate dal direttore di gara. E su una di queste, all’80’ arriva il gol del Riano da parte del neoentrato Pangallozzi che calcia di precisione dal limite eludendo la barriera e trovando l’angolo alla sinistra di Luciani il quale non vede partire la palla che si insacca per l’1 a 0 ospite. Poggio Mirteto fa quel che può dando fondo alle ultime energie ma subisce le ripartenze di Riano che al 90’ sfiora il raddoppio dopo una trama tra Pecorari e Ushe in area che non trovano la battuta a rete da pochi passi. Ultimo assalto mirtense nel recupero con lo stesso portiere Luciani nei sedici metri ospite ma il batti e ribatti che ne scaturisce in un’area intasata di maglie bianche e rosse non sortisce effetti e la gara termina con la vittoria di Riano che sbanca il Valletonda portando a casa i tre punti.

Le dichiarazioni post gara

Alessandro Pieroncini, ds Poggio Mirteto Calcio: «Oggi c’è grande rammarico per come è maturata la sconfitta, sicuramente immeritata e frutto di alcune decisioni arbitrali difficili da comprendere. Penalizzati da decisioni dubbie sia all’andata che oggi in questa gara di ritorno contro il Riano. Mi dispiace molto perché fin quando eravamo in parità numerica siamo stati noi a fare la gara e se una squadra meritava il vantaggio non erano certo i nostri avversari. Poi l’episodio dell’espulsione che ha fatto girare tutto. Su questo affermo senza ombra di dubbio che se la decisione andava presa doveva essere per scorrettezze reciproche e quindi per entrambi i giocatori, invece a pagare è stato solo in nostro capitano col rosso. Da quel momento è cambiato tutto ed è andata come tutti hanno visto».

Il tabellino

Poggio Mirteto: Luciani V., Papi, Di Stefano, Gentili (82' De Sanctis), Rodolfi, Colamedici, Pileri, Avenali, Marcelli, Mamarang, Ciaccio (72' Paoloni), A disp. Sanesi, Mancinelli, Serafini, Thau, Petroni, Varriale, Luciani M., All. Chini

Riano: Somma, Greggi, Palmerini (60' Vinasi), Marconi (90' Pastore), Manna, Passeri, Karam (81' Biasetti), Pecorari, Ushe, Palma (70' Pangallozzi), Colonna (72' Proietti). A disp. Salerno, Pellegrini, Di Fruscia, Alessandrini. All. Benigni

Arbitro: Alessandro Di Luzio di Aprilia

Marcatori: 80' Pangallozzi

Note: espulso al 65' Avenali, ammoniti Colamedici, Pileri, Marcelli (P), Passeri, Marconi, Vinasi, Palma (R), angoli 3-2; spettatori 250 circa.