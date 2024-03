Fc Rieti all'esame Riano: all'andata il primo dispiacere stagionale. Ferazzoli: «Qualche defezione, ma pronti per la sfida»

RIETI - Il tour de force dell'FcRieti continua e dopo aver affrontato, in rapida sequenza, Fiano Romano, Sanpolese e Monterotondo (7 punti sui nove a disposizione), c'è da superare l'ostacolo-Riano, che all'andata sancì la prima sconfitta stagionale degli amarantocelesti dopo cinque vittorie e un pareggio.

La situazione

Con Simone Pezzotti e Matteo Monteforte ancora fermi ai box, oltre allo squalificato Alessio Lommi costretto a saltare la seconda gara consecutiva, Fabrizio Ferazzoli sembra più che mai propenso a riproporre lo stesso schieramento tattico di domenica scorsa, con cui ha saputo arrestare la rincorsa del Monterotondo e uscire indenne dal 'Cecconi'. Un 3-5-2 che, grazie all'adattamento a 'tutta fascia' dei due esterni Peschiaroli e Nobile, può trasformarsi in 5-3-2 e occupare tutto il campo in maniera omogenea togliendo spazi e respiro alla manovra di un Riano che da quarta forza del campionato, rappresenta un avversario da non sottovalutare assolutamente.

Il tecnico

«Dobbiamo fare i conti con qualche defezione di troppo e degli adattamenti tattici in mezzo al campo - spiega Ferazzoli alla vigilia del match - ma in questo momento non contano i singoli, conta la prestazione di squadra, conta il voler mettere in campo tutto quello che si ha, cercando risorse e sinergie anche da chi finora ha avuto meno spazio.

Sono certo che al di là delle assenze, chi sarà chiamato a rimpiazzare infortunati e squalificati saprà farlo nel migliore dei modi. Il Riano? Squadra ben organizzata in ogni zona del campo, un avversario che verrà a Rieti sicuramente per provare a metterci in difficoltà e noi dovremo essere altrettanto bravi a trovare le contromisure giuste e vincere, perché da qui in avanti i punti avranno sempre un peso doppio».

Le iniziative

Per l'occasione, il Rieti aprirà i cancelli gratuitamente alle donne e ai ragazzi under 18, nati dal 1° gennaio 2006, oltre a favorire gli associati della Lilt e dell'Aism.