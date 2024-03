Prima: Casperia, Cittaducale e Valle del Salto vincono i derby. Risultati e marcatori

RIETI - Si è chiuso il ventitreesimo turno del girone B di Prima categoria. Vittorie esterne negli scontri tutto reatini per Valle del Salto e Casperia che espugnano i campi di Poggio San Lorenzo e Alba Cittareale. Bene anche Cittaducale che con un 3-0 supera Ginestra. Non va oltre lo 0-0 il Real Gavignano Ponzano nella gara interna contro la Brictense. Passo Corese non può nulla contro il Palombara, che prosegue la lotta a distanza per il primo posto con il Civita Castellana.

Risultati e marcatori (XXIII giornata)

Alba Cittareale – Casperia 0-2

Ubah, Bonifazi G.

Palombara – Passo Corese 4-0

Sette, Taddei, Cann, Pasquarelli

Poggio San Lorenzo – Valle del Salto 0-1

Creazzo

Cittaducale – Ginestra 3-0

Gunnella, Mancini, Papò

Real Gavignano Ponzano – Brictense 0-0

Castelnuovese – Guidonia 1-1

Civita Castellana – Città di Fiano 6-1

Castel Madama – Castrum Monterotondo 2-0

Classifica

Civita Castellana 59

Palombara 59

Castrum Monterotondo 51

Castelnuovese 38

Valle del Salto 37

Guidonia 36

Casperia 36

Cittaducale 35

Città di Fiano 30

Castel Madama 30

Poggio San Lorenzo 29

Real Gavignano Ponzano 24

Ginestra 20

Brictense 11

Passo Corese 11

Alba Cittareale 10