Casperia vince il derby sabino: Passo Corese ko 0-1 recrimina per l'arbitraggio. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Una Casperia corsara sbanca il “Di Tommaso” vincendo di misura, 1 a 0 contro Passo Corese, nel derby della quinta di andata del girone B della Prima categoria.

Gli uomini di Sandro Adami che sostituiva in panchina Andrea Capulli squalificato, vincono la terza partita consecutiva, la seconda in trasferta dopo il successo di domenica scorsa a Fiano e si portano a meno 3 dalla vetta candidandosi ad essere tra le protagoniste del campionato. Di Federico De Angelis, nella ripresa, il gol partita. I padroni di casa restano a 8 punti scavalcati dagli “aspidi” recriminano con l’arbitro al termine di una gara nervosa (7 gialli e due cartellini rossi per Passo Corese che finisce in 9) per una serie di episodi a loro giudizio poco chiari che secondo il mister di casa, Claudio Gerini, alla lunga hanno pesato sull’andamento della gara.

Il primo tempo

Parte forte Casperia che dopo due minuti sfiora il palo dal limite col drop di Pitotti. Gli ospiti guadagnano campo e l’aggressività degli aspresi non fa giocare Passo Corese concedendo solo qualche ripartenza peraltro sempre ben controllata dai difensori rossoverdi. Gara nervosa ma agonisticamente valida con scontri di gioco che costringono l’arbitro ad estrarre il cartellino giallo a più riprese. Al 25’ da una punizione sulla tre quarti di Manfredi arriva il colpo di testa del centravanti di casa Ndoja ma Sansoni fa buona guardia e para. Sul ribaltamento di fronte grande chances per Casperia con Ricci che pennella un assist al bacio premiando l’inserimento di Bonifazi che calcia in diagonale due metri entro l’area, la palla supera il portiere ma si perde sul fondo sfiorando il palo. Il tempo si chiude ancora con gli ospiti in avanti: Flamini dal limite calcia ma la sua bordata va alta sulla porta difesa da Serpietri.

La ripresa

Passano 5 minuti e Casperia si porta in vantaggio: Ricci su punizione scodella una palla in area sulla quale si avventa Ubah che entra in contatto con un difensore reclamando il penalty, l’arbitro non fischia e sul parapiglia che nasce in area la palla schizza sui piedi di Federico De Angelisa che da due passi deposita in gol.

Vibranti le proteste dei padroni di casa che chiedono un fallo sul portiere ma l’arbitro convalida non ravvisando nessuna irregolarità e ammonisce l’estremo difensore coresino per proteste. Un giallo pesante come si vedrà poi più avanti. Passano 6 minuti e dopo una conclusione di Bonifazi per il casperia che si spegne sul fondo si abbatte un’altra tegola sui coresini: una parola di troppo del numero 3 dei padroni di casa, Fisiani, all’indirizzo dell’arbitro costringe il direttore di gara ad estrarre il cartellino rosso. Passo Corese resta in 10 ma prova a buttarsi in avanti nel tentativo di recuperare la gra. Al quarto d’ora ci prova l’ex Uduh ma la sua conclusione va alta sopra i legni difesi da Antonelli subentrato ad un febbricitante Sansoni a inizio ripresa. Al 25’ del secondo tempo è Lucivero liberato in area che calcia verso la porta ospite da buona posizione ma la palla si alza sopra la traversa e il Casperia si salva. Alla mezz’ora dopo un contropiede Ubah per il Casperia calcia a tu per tu con Serpietri ma il portiere coresino chiude bene l’angolo e devia in corner. Cinque minuti più tardi un contropiede ospite porta al gol Ubah ma il direttore di gara annulla per fuori gioco. Un tiro di Ramazzotti te minuti più tardi viene ribattuto dai difensori coresini. I padroni di casa col gioco frammentato negli ultimi minuti e in inferiorità numerica provano a riversarsi nella metà campo casperiana nel tentativo di raggiungere il pareggio. Nel primo dei 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro D’Urso di Roma una scorrettezza dell’estremo difensore di casa ai danni di un avversario a terra per crampi (tentativo di trascinarlo fuori dal campo per evitare perdite di tempo) fa estrarre il secondo giallo nei confronti del portiere di Passo Corese che finisce la gara in 9 uomini col risultato finale che premia Casperia che scavalca proprio i coresini in classifica e inanella la terza vittoria consecutiva.

Le dichiarazioni post gara

Claudio Gerini allenatore Asd SS Passo Corese: «Non sono solito accampare scuse perché non è nel mio stile ma oggi dico che la gara è stata pesantemente condizionata da alcune decisioni arbitrali. Dopo un quarto d’ora contavamo già 4 ammoniti, ogni fallo corrispondeva a un giallo poi altre ammonizioni e due espulsi. I giocatori condizionati e la gara si è inevitabilmente innervosita e questo non ci ha certo agevolato. Anche sul loro gol a mio giudizio c’era una evidente carica sul nostro portiere che invece ha preso il giallo e sul finale il rosso con l’inevitabile squalifica che ora arriverà in vista della prossima gara. Mi dispiace e c’è tanto rammarico, la partita l’avevamo preparata bene in settimana e invece alla fine l’abbiamo giocata portandola sui binari che voleva il Casperia».

Sandro Adami allenatore Fcd Casperia: «Vittoria pesante e importante su un campo difficilissimo come questo di Passo Corese. C’è grande soddisfazione e gioia per il risultato e soprattutto per l’atteggiamento della squadra che ha interpretato questa gara come meglio non avrebbe potuto. Ho fatto i complimenti ai ragazzi invitandoli a restare umili e coi piedi per terra. Siamo alla seconda vittoria consecutiva in trasferta ma siamo ancora solo all’inizio e bisogna continuare a lavorare con impegno, a testa bassa e con sacrificio. Solo così riusciremo a toglierci delle soddisfazioni».

Il tabellino

Passo Corese: Serpietri, Lecci (82’ Imperatori), Fisiani, Manfredi (89’ De Troia), Filippi, Terracina, Volponi (58’ Mocerino), Lucivero (90+2’ Mattei), Ndoja, Menesto (58’ Tosti), Uduh. A disp. Mazzarella, Danso, Giordano, Strazzieri. All. Gerini

Casperia: Sansoni (49’ Antonelli), De Angelis F., Flamini (70’ Di Mario), Guidi, Pitotti, Magnerini (65’ Pezza L.), Bonifazi (90+3’ De Angelis G.), Ramazzotti, Ricci (85’ Lugini), Polidori M., Ubah. A disp. Forcellini, Pezza M., Polidori L. All. Adami

Arbitro: Lorenzo D’Urso di Roma 1

Marcatori: 50’ De Angelis F.

note: espulso al 56’ Fisiani (PC) per proteste, espulso al 90+1’ Serpietri (PC) per doppia ammonizione, ammoniti: Uduh, Volponi, Menesto, Serpietri, Lucivero, Lecci, Manfredi (PC), Magnerini, Ricci, Bonifazi (C), angoli 1-4, spettatori 300 circa