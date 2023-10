Casperia e Ginestra si dividono la posta all'esordio: 1-1. Tabellino e commenti

RIETI – Nella prima giornata del campionato di Prima categoria finisce in pareggio (1-1) al campo “Gaetano Rinalduzzi” di Montopoli il derby tra il Casperia ed il Ginestra. Una gara caratterizzata da una giornata caldissima in cui le due formazioni, rinnovate in buona parte rispetto allo scorso campionato, si alternano nella conduzione del gioco con i padroni di casa che mostrano le cose migliori nella fase iniziale dell’incontro e gli ospiti che vengono fuori alla distanza.

Il primo tempo

Parte bene il Casperia con una deviazione di testa di Ramazzotti che al 4’ impegna Troiano ed al 14’ con un calcio di punizione di Flamini che serve in area Riccardo De Angelis ma i difensori avversari ribattono e lanciano Ciavattieri preceduto in uscita dalla parte opposta dall’attento Antonelli. Al 16’ è Magnerini a rubare palla a centrocampo ed a tentare da fuori area la conclusione che Troiano respinge. Insiste il Casperia ed al 18’ è Marco Polidori, su assist di Ubah, ad impegnare l’estremo difensore ospite ed al 20’ termina a fondo campo una punizione di Riccardo De Angelis concessa per un fallo su Ubah. Ci prova anche Facchini con un tiro da fuori al 29’ che sfiora la base del palo ed al 31’ la prima incursione pericolosa del Ginestra con un tiro di potenza di Tulli respinto con i pugni da Antonelli. Un minuto dopo è Ciavattieri a rendersi pericoloso nell’area avversaria con una conclusione respinta dalla difesa del Casperia ed è bravo Lesyk a riconquistare il pallone e sfiorare la traversa. Il Ginestra cresce ed al 40’ ancora Ciavattieri impegna in una doppia parata Antonelli che devia il pallone in calcio d’angolo.

Il secondo tempo

La ripresa inizia nel migliore dei modi per la formazione di casa: dopo dodici minuti di gioco infatti arriva il gol del vantaggio grazie ad una punizione calciata da Riccardo De Angelis per la testa di Ubah ed il pallone termina in calcio d’angolo. Sul tiro proveniente dalla bandierina il più lesto ad incunearsi in area è Guidi che in mischia batte Troiano. Il Ginestra non ci sta a perdere ed aumenta la pressione di gioco: al 20’ viene respinto un tiro di Tomas Vittori e Ciavattieri guida con esperienza le iniziative offensive dei propri compagni.

La replica del Casperia è al 27’ con un bel tiro cross di Leti dalla fascia sinistra per l’accorrente Ramazzotti ma Troiano precede l’attaccante avversario. Antonelli al 31’ esce con successo sui piedi di Tulli lanciato in area e due minuti dopo arriva il pareggio: Riccardo De Angelis atterra in area Tomas Vittori e l’arbitro Cristea assegna il calcio di rigore. Va sul dischetto il capitano Ciavattieri che realizza con un tiro angolato. Si continua con qualche azione altalenante ma il caldo si fa sentire e si registra un’ultima occasione per il Ginestra al 43’ con una sortita offensiva di Tulli che scatta in solitaria verso l’area avversaria ma Antonelli riesce a respingere il tiro ed arriva il triplice fischio finale.

I commenti

Andrea Capulli, tecnico Casperia

«Siamo un gruppo giovane che deve crescere ed abituarsi al ritmo campionato. Il caldo oggi si è fatto sentire ed abbiamo sofferto troppo in diversi momenti della gara calando inevitabilmente. Accettiamo comunque questo pareggio per quanto si è visto sul campo da parte di ambedue le squadre».

Peppino Tulli, direttore sportivo Ginestra

«Una buona gara d’inizio stagione in cui non si può ancora giudicare il reale valore del gruppo, formato nel nostro caso da tanti giovani inseriti recentemente. C’è comunque voglia e impegno per crescere e sicuramente per ottenere in futuro buoni risultati».

Il tabellino

Casperia: Antonelli, Ubah, F.De Angelis (22’st Di Mario), Flamini, Guidi, Facchini, M.Polidori, R.De Angelis (38’st L.Polidori), Ramazzotti, Magnerini, Pezza (12’st Leti). A disp.Sansoni, Forcellini, Bonifazi, Pitotti, Colletti. All. Andrea Capulli

Ginestra:Troiano, Bonaventura (12’st T.Vittori), Salvati, Tosoni, Ioannilli, Lesyk, N.Vittori, N. Marchesani (42’st M.Marchesani), Ciavattieri (44’st Cicolani), Tulli, Marcangeli. A disp. Farinelli, Conticelli, Di Vetta, Lazzarini, Panta, Dionisi. All. Fabrizio Vittori

Arbitro: Cristea di Albano Laziale

Marcatori: 12’st Guidi, 33’st rig. Ciavattieri

Note: ammoniti F.De Angelis, Guidi, Bonaventura, N.Vittori; angoli 3-2