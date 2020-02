RIETI - Con due gol per tempo la capolista Poggio Mirteto, fa suo il derby contro l’Atletico Sabina al Valletonda nella V giornata di ritorno del girone C di Prima Categoria. Un 4 a 1 maturato al termine d una gara corretta tra due squadre con ambizioni certamente diverse nella quale si sono viste cose pregevoli da una parte e dall’altra.



IL PRIMO TEMPO

La prima occasione della partita è per i padroni di casa col centravanti Marcelli al 3’ che a tu per tu con Colapietro si vede respingere in angolo il suo tiro. Al 5’ De Paola, per gli ospiti, tira dal limite con la palla che sfiora il palo alla sinistra del portiere Gentili. All’11 l’episodio che sblocca la gara: un errato disimpegno di Cossu, innesca in area Iacobelli che subisce fallo dallo stesso difensore dell’Atletico procurandosi un calcio di rigore. Va sul dischetto Antonelli che spiazza Colapietro per l’1 a 0. Dopo due minuti è Armagno per gli ospiti che ci prova su punizione deviata in angolo da Gentili. Sul finale di tempo arriva il raddoppio mirtense: Luciani dalla destra calcia in porta due metri dentro l’area trovando la risposta in tuffo di Colapietro con la palla che arriva sui piedi di Marcelli che a porta sguarnita realizza il 2 a 0.

LA RIPRESA

Al 56’ il neoentrato Guidi sigla il 3 a 0 per Poggio Mirteto ribadendo la palla in gol dopo che il solito Luciani aveva calciato a rete trovando la respinta dell’estremo difensore dell’Atletico, Colapietro. Al 69’ Luciani si accentra dalla destra trovando con un assist millimetrico l’altro neoentrato De Santis che in diagonale brucia sull’uscita il portiere ospite in uscita trovando l’angolo alla sua destra per il 4 a 0 che chiude la gara. Al 72’ dopo una spettacolare parata in angolo di Gentili su un sinistro dal limite di Ojeda, arriva il gol della bandiera da azione d’angolo con il cross che scavalca il portiere mirtense e trova Vita da solo a tre metri dalla porta il quale ribadisce in rete. A tempo praticamente scaduto Mencarelli per gli ospiti con un destro a giro manda la palla a stamparsi sulla traversa prima del triplice fischio del direttore di gara.



I COMMENTI

Antonio Domenici allenatore Asd Poggio Mirteto: «Bene il risultato con i tre punti conquistati. La prova dei ragazzi non mi ha convinto però del tutto. Molti atteggiamenti da parte dei ragazzi non mi sono piaciuti e mi hanno deluso, dobbiamo sicuramente migliorare riguardo questi aspetti se vogliamo portare a casa il successo finale in questo campionato».

Andrea Capulli allenatore Asd Atletico Sabina: «Devo fare i complimenti ai miei ragazzi che oggi, al cospetto della forte capolista, non hanno sfigurato e anzi, escono dal campo a testa alta consapevoli che avrebbero meritato di più. Il risultato è a mio avviso bugiardo dal momento che un gol è arrivato su nostro errore e un altro su azione viziata da un probabile fuorigioco. Continuando col giusto piglio dimostrato oggi, al di la del risultato che ripeto è fin troppo pesante per quanto visto in campo, sono convinto che riusciremo, alla fine, a portare a casa la salvezza».



IL TABELLINO

Asd Poggio Mirteto: Gentili, Quondamstefano( 54’ Guidi), Bonifazi (46’ Masci), Fiori (57’ Magnerini), Antonelli, Odiki, Galletti, Avenali (63’ Maccia), Marcelli, Iacobelli (65’ De Santis), Luciani. A disp. Murante, Delle Monache, Bertoldi, Diamante. All. Domenici

Asd Atletico Sabina: Colapietro F., Pastorelli, De Paola, Pitotti, Cossu, Tranzi (18’ De Santis A.), Mencarelli, Ojeda, Armagno (57’ Vita), Colapietro L., Angeletti. A disp. De Santis E., Volpi, Policastro, Moiani, Scorza, Stefan. All. Capulli

Arbitro: Formichetti di Roma 1

Reti: 11’ Antonelli (P), 45’ Marcelli (P), 56’ Guidi (P), 69’ De Santis (P), 72’ Vita (A)

Note: Angoli 6 - 3

