RIETI - Finisce a reti inviolate il derby sabino tra le due neopromosse in Prima categoria (girone C) Borgo Quinzio e Castelnuovo di Farfa. Uno 0 a 0 quello del “Di Tommaso” di Passo Corese al termine di una partita spigolosa con tre espulsi, due dei quali al 90’ al termine di una rissa tra alcuni atleti delle due compagini, sedata dall’intervento del direttore di gara e dalle due panchine.



IL PRIMO TEMPO

La partita si è aperta con un minuto di raccoglimento disposto su tutti i campi, per la morte del patron del Sassuolo Calcio, Giorgio Squinzi. Partita equilibrata con poche occasioni da entrambe le parti. Il primo acuto è di Castelnuovo, al 18’, con Troiani che calcia da centro area trovando la risposta dell’omonimo portiere di casa che respinge il tiro in calcio d’angolo. Tre minuti più tardi è la volta di Borgo Quinzio con Domenici che calcia a botta sicura a pochi passi dalla porta ospite con il portiere Antonelli che compie un mezzo miracolo respingendo la palla in tuffo. Al 33’ brivido per i padroni di casa: sul corner di Castelnuovo, Badjie rischia l’autogol nel tentativo di liberare colpendo il palo della propria porta.

LA RIPRESA

La ripresa vede Borgo Quinzio più determinato. La squadra di casa va al tiro due volte nel giro di pochi minuti, prima con Lupi con la palla alta di un soffio e poi con Domenici che si libera al limite dell’area e calcia ma trova un’altra grande risposta da parte del portiere Antonelli. Al quarto d’ora brutta entrata di Valentini su Lupi e per l’arbitro Anniballi non ci sono dubbi: rosso diretto e Castelnuovo costretto in 10 per l’ultima mezz’ora di gioco. Borgo Quinzio non sfrutta però la superiorità numerica e anzi, da qui alla fine è Castelnuovo a rendersi pericolosa al 76’ con un colpo di testa di Federico De Angelis con la palla che va alta di poco. Al 90’ su una punizione per Borgo Quinzio si accende una rissa dove volano parole e colpi proibiti tra alcuni giocatori delle due squadre. Ci vogliono alcuni minuti affinché l’arbitro ristabilisca la calma. A farne spese sono il neo entrato Kijera per Borgo Quinzio e il capitano degli ospiti Giuliani che si prendono il cartellino rosso e finiscono così la loro partita. Nei 4 minuti di recupero Castelnuovo in 9 uomini si arrocca nell’area e Borgo Quinzio prova l’assalto finale con le ultime energie ma di fatto, non succede più nulla.



I COMMENTI

Massimo Aluffi, allenatore Borgo Quinzio: «Ci portiamo a casa un punto e quanto di buono fatto dai ragazzi oggi. A tratti siamo stati più pericolosi dei nostri avversari ma non siamo, purtroppo, riusciti a concretizzare le occasioni. Rammarico per non aver portato a casa i tre punti ma per essere la prima partita e per come abbiamo giocato mi posso ritenere comunque soddisfatto. Mi spiace per il finale burrascoso con scene che non debbono verificarsi nelle partite di calcio».

Caprioli Giuliano, ds Castelnuovo di Farfa: «Pareggio giusto per quello che hanno fatto vedere le squadre in campo. Partita maschia su un campo non facile, ma questo lo sapevamo. Siamo una matricola nella categoria e sappiamo che dovremo combattere ad ogni gara con intensità ed energia se in un campionato come la Prima categoria vogliamo portare a casa punti. Mi spiace per le due espulsioni rimediate oggi che purtroppo peseranno anche nella prossima gara quando dovremo fare a meno di due importanti pedine».

IL TABELLINO

Borgo Quinzio: Troiani, Maccioni, Fasano, Baginka, Fioravanti, Fabriani, Badjie, Giannetti (62’ Marchesi e dal 66’ Tiberti), Lupi, Domenici (71’ Sallusti), Valzecchi (87’ Kijera). A disp. Pucciarelli, Massimiani, Micarelli, Sciarra, Zerbo. Allenatore Aluffi M.

Castelnuovo di Farfa: Antonelli, Valentini, Brizi, Giuliani, Toma, De Angelis F., Pezzotti L. (58’ Borzone), De Angelis R. (71’ Ferraioli), Migliorelli (71’ Ottaviano), Ricci (84’ Ribaldi), Troiani. A disp. Ragaglini, Pezzotti A. , Bartoletti, Tulli, De Angelis M. Allenatore De Angelis S.

Arbitro: Mattia Anniballi di Tivoli.

Note: espulsi 60’ Valentini (C), 90’ Kijera (B), 90’ Giuliani (C); angoli 4-4

