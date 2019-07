LA ROSA

RIETI – Grazie al terzo posto nel campionato provinciale e alla qualificazione in finale al Trofeo Ciccaglioni, la stagione del Poggio Mirteto U19 può sicuramente essere definita positiva. Abbiamo intervistato il suo allenatore, Renzo Fois, per fare un bilancio dell'annata da poco trascorsa.«Sì, lo sono. Abbiamo ottenuto un risultato importante in una stagione spezzettata dalle troppe pause. Peccato poi per gli infortuni subiti da diversi ragazzi. Insieme agli eccessivi stop, l’assenza di alcuni giocatori ci ha senza dubbio penalizzato».«Ho avuto la fortuna di allenare dei giovani straordinari. Ciascuno di loro ha dimostrato grande impegno e determinazione. Con ogni ragazzo si è creato un ottimo rapporto, fatto di affetto e rispetto reciproco. Tutto ciò vale più di mille vittorie. Posso dire con certezza che questi ultimi due anni a Poggio Mirteto si sono rivelati indimenticabili, forse i più belli della mia carriera. Tra tutti i miei meravigliosi giocatori, voglio menzionare Francesco Nese, una punta molto valida che è mancata per quasi tutta la stagione a causa di un brutto infortunio, Davide Passamonti, fermatosi per una rottura di legamenti nella seconda giornata di ritorno, e soprattutto Simone Mancinelli, il nostro portierone che, pur avendo saltato l’intero girone d’andata per un intervento subito lo scorso giugno, a metà campionato è tornato più forte di prima grazie a tanta serietà ed abnegazione».«No, la mia esperienza con l’U19 finisce qui. Nonostante le tante proposte ricevute, ho deciso di smettere con il ruolo da allenatore. Dopo tanti anni trascorsi sui campi, ho bisogno di dedicare più tempo a me stesso. Un ringraziamento alla società, ma soprattutto a Claudio Mancinelli ed Enrico Pariboni, i due preziosi dirigenti accompagnatori della Juniores. Infine, un abbraccio a tutte le altre brave persone che ho conosciuto grazie al calcio. In particolare, desidero citare Fausto Bernardini dell’Equicola, a mio avviso un vero uomo di sport».Simone Mancinelli, Simone GianniniEdoardo Pastorelli, Flavio Quondam, Davide Spiccia, Luca Del Bufalo, Giordano Simoncelli, Andrea Tripodi, Mattia Roncarà, Davide Passamonti: Goktas Mazlum, Federico Pariboni, Francesco Fiori, Jacopo Delle Monache, Michele PompeiFrancesco Nese, Lorenzo Di Mario, Mattia Lugini, Mirko Ferrari, Federico Capriccioni, Simone CristofanelliRenzo FoisClaudio Mancinelli, Enrico Pariboni