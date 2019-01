LA NOTA FIGC

LA NUOVA CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato su segnalazione della CO.VI.SO.C. 5 società di Lega Pro per diverse violazioni di natura amministrativa. Il TFN ha inflitto 26 punti di penalizzazione e un’ammenda di 6000 euro al Matera (Serie C – Girone C), 4 punti di penalizzazione e un’ammenda di 1000 euro a Cuneo e Pro Piacenza (Serie C – Girone A), 2 punti di penalizzazione e un’ammenda di 1000 euro al Rieti (Serie C – Girone C) e l'inibizione all'ex presidente Manthos Poulinakis di 2 mesi e 10 giorni, 2 punti di penalizzazione alla Reggina (Serie C – Girone C). È stata invece prosciolta dagli addebiti contestati la Pistoiese (Serie C – Girone A).“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: – per il Sig. Poulinakis Matthaios, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci); – per la società FC Rieti Srl, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.Juve Stabia 53Trapani 44Catania 43Catanzaro 41Monopoli 34Reggina (-2) e Vibonese 33Casertana 32Rende 31Potenza e Virtus Francavilla 27Sicula Leonzio 24Cavese 22Siracusa e Viterbese 19Rieti (-2) 17Bisceglie 15Paganese 9Matera -16