RIETI - In ambito delle attività del Centro Federale Territoriale di Rieti - Cantalice, si terrà il workshop tecnico: “Il talento” condotto dal responsabile tecnico del Cft, Alex Taribello, in collaborazione con tutto lo staff. L'iniziativa è fissata per lunedì 3 febbraio dalle 19 alle 20.30 nella sala convegni del Coni di Rieti, in via Fundania 36, 4° piano, Torre C.



«Credo rappresenti una grande possibilità di crescita - afferma Francesco Spognardi, responsabile organizzativo Cft Rieti Cantalice - nonché una grande opportunità e un formidabile strumento formativo per tutti gli addetti ai lavori».