I CONVOCATI DEL RIETI

COSI' IN CAMPO

Casertana

Rieti

Arbitro

ALTRE GARE, II DI RITORNO

CLASSIFICA

CAMPAGNA ABBONAMENTI

RIETI - Seconda di ritorno per il Rieti, la prima di Ezio Capuano sulla panchina amarantoceleste. Il tecnico campano riparte da ex: domani alle 18.30 (diretta Eleven Sports), sarà sfida in trasferta contro la Casertana. Negli occhi ancora la clamorosa rimonta "di rigore" dell'andata, una gara che si giocò in uno Scopigno a porte chiuse e con il Rieti guidato da Ricardo Chèu. Quello che vedremo domani al "Pinto" sarà un Rieti inedito, con l'inserimento di alcuni giocatori appena arrivati da un mercato di riparazione scoppiettante:" Le assenze mi costringono a schierare qualcuno dei nuovi, altrimenti avrei evitato, visto che sono arrivati da poco".Così proprio Ezio Capuano alla vigilia, armato di occhiali da sole e sigaro: «Grazie alla società per gli sforzi, Curci persona d'onore, ha mantenuto le promesse facendo anche dei sacrifici, abbiamo fatto acquisti mirati, giocatori che conoscono il mio sistema di gioco, ma mancano ancora un paio di colpi, un centrocampista di qualità e un difensore. Rieti deve essere orgogliosa di questi acquisti, che certi giocatori abbiano scelto di arrivare».Idee chiare , anche per quanto riguarda la forza della Casertana, una delle grandi deluse del campionato: «Affrontiamo una squadra forte - ha dichiarato il tecnico - per soluzioni e uomini la più forte del girone. Loro avranno grande voglia di vincere, abbiamo fatto due ore e venti di rifinitura, preparando la partita nei minimi dettagli».Rimane qualche dubbio di formazione, visto che Dabo, Sandro Costa, Cericola e Criscuolo non prenderanno parte alla trasferta. Pochi i dubbi in difesa, con Costa confermatissimo tra i pali. I tre saranno Delli Carri, Pepe e Gigli, mentre qualche dubbio rimane a centrocampo. Palma, Konate e Marchi dovrebbero essere i tre centrali, mentre le fasce dovranno essere ridisegnate. A sinistra probabile impiego di Zanchi, mentre a destra è ballottaggio tra Xavi, Mattia e Brumat. Davanti nessun dubbio: ci saranno Maistro e Gondo, con Cernigoi in panchina.Tra i tanti argomenti toccati in conferenza anche quello relativo agli obiettivi stagionali: «La squadra ha grande entusiasmo, sarà difficile ma lotteremo per la salvezza, anche perché potrebbero arrivare punti di penalizzazione».L'obiettivo primario rimane la salvezza quindi e il cammino verso l'obiettivo riparte proprio da Caserta per una sfida affascinante e complicata. La formazione di Esposito ha lasciato partire Alfageme, che si è accasato all'Avellino, ma nonostante la classifica deficitaria resta avversario di alto livello, che può contare sulla coppia d'attacco formata da Castaldo e Floro Flores: "Loro hanno tante soluzioni, giocatori che permettono di variare modulo e sono allenati da un tecnico giovane, bravo, che farà carriera. Da parte nostra tutti mi hanno fatto grande impressione e meriterebbero di giocare, devo fare delle scelte, l'importante è che la squadra abbia equilibrio".Saranno circa 50 i tifosi reatini che seguiranno la squadra al "Pinto". Prima del match verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria dello storico segretario generale dei "falchetti" Peppe Nappo, con la Casertana che scenderà in campo con il lutto al braccio.1. Davide Costa22. Alex Spadini32. Marco Barbini20. Matteo Brumat5. Nicolò Gigli28. Franck Cece Pepe33. Filippo Delli Carri24. Gianluca Gualtieri2. Simone Mattia25. Vincenzo Garofalo31. Armando Migliaccio19. Giovanni Kean30. Amara Konate8. Xavier Venancio Catarino6. Giuseppe Palma26. Alessandro Marchi10. Fabio Maistro35. Cedric Gondo17. Iacopo Cernigoi9. Vincenzo Tommasone21. Andrea Zanchi(4-3-1-2): Adamonis; Meola, Rainonne, Blondett, Zito; Romano, Vacca, De Marco; Mancino; Castaldo, Floro Flores. All. Esposito(3-5-2); Costa; Delli Carri, Pepe, Gigli; Zanchi, Konate, Palma, Marchi, Mattia; Maistro, Gondo. All. Capuano: Angelucci di Foligno (Severino-Perrotti)Siracusa - Catania (domani, ore 14.30)Viterbese - Juve Stabia (domani, ore 14.30)Monopoli - Potenza (domani, ore 14.30)Trapani - Vibonese (domani, ore 14.30)Virtus Francavilla- Cavese (domani, ore 16.30)Bisceglie - Reggina (domani, ore 16.30)Catanzaro - Rende (domani, ore 16.30)Matera - Sicula Leonzio (domani, ore 16.30)Juve Stabia 46Catania e Trapani 37Catanzaro 34Rende 31Monopoli e Vibonese 29Reggina 28Casertana 26Potenza 25Cavese 22Sicula Leonzio 20Rieti 19Virtus Francavilla 18Viterbese 16Siracusa e Bisceglie 15Matera 11Paganese 8L'arrivo di Ezio Capuano ed il mercato in grande fermento hanno scatenato nuovo entusiasmo tra i tifosi, tanto che il club ha deciso di riaprire per qualche giorno la campagna abbonamenti. Sul circuito etes.it e presso la segreteria dello Scopigno sarà possibile acquistare un mini abbonamento per le otto partite casalinghe rimanenti al costo di 50 euro. La vendita resterà aperta dalle 17 di oggi, fino alle 19 del giorno del match casalingo contro la Virtus Francavilla, previsto il prossimo 23 gennaio