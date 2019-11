RIETI - Per usare un gergo tipico dell'ormai vecchia proprietà, "è passata 'a nuttat'" e dopo undici giorni di stato d'agitazione, il Rieti ha ripreso ad allenarsi. In campo tutti o quasi: in permesso Pegorin e De Paoli, assente invece Guiebre che sembra il primo (ma non l'ultimo) ad aver maturato l'idea di rescindere.



Ultimo aggiornamento: 16:22

Allo Scopigno squadra accolta da una ventina di tifosi con un applauso carico di speranza per il futuro. Con qualche minuto di ritardo è arrivato anche Caneo, una chiacchierata al centro del campo e poi di corsa per recuperare il terreno perduto in vista di Avellino.