© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Meglio di Maran solo Manlio Scopigno. Il Cagliari che veleggia in zona Champions League, con 21 punti dopo 11 giornate, mette a confronto la squadra attuale con quelle di tutti i tempi. Ed i numeri parlano in favore del tecnico "reatino" al quale è intitolato lo stadio "Centro Italia". Solo in tre occasioni, infatti, all'11esima giornata in serie A, il Cagliari aveva fatto meglio di quello attuale e tutte e tre le volte alla guida dei rossoblù c'era proprio il Filosofo: nella stagione '68/'69 i punti conquistati in 11 gare furono 26 (record assoluto) e a fine torneo il Cagliari si classificò secondo. L'anno successivo ('69/'70) quello del primo e unico scudetto della storia calcistica della Sardegna, in 990' mise insieme 25 punti trasformando il provvisorio secondo posto in primato, mentre nella stagione '66/'67 i punti furono 21. Maran meglio di Scopigno, invece, se paragoniamo la stagione attuale a quella post-scudetto ('70/'71): 22 a 21 per il trentino, che oggi sogna ad occhi aperti.