Rieti, bus Asm nel giorno di Pasqua: in strada la linea 513 da e per il Terminillo

RIETI - Sul fronte del trasporto pubblico cittadino, gestito da Asm, l'Azienda servizi municipali Rieti ha reso noto che nella giornata di oggi, Pasqua, il servizio di autobus viene sospeso, ad eccezione della linea 513, che collega Rieti con il Terminillo, che sarà regolarmente in strada con le frequenze di un normale giorno festivo. Il bus 513 parte dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Rieti, con fermate in viale Canali, viale Matteucci, via Salaria e Terminillese e arrivo a Terminillo. Stesse fermate nella direzione opposta, da Terminillo a Rieti.