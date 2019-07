RIETI - Tre persone sono state rinviate a giudizio per il rogo in cui una donna di 78 anni perse la vita nel gennaio 2016 nella casa di riposo di Borgorose per le esalazioni. Aaltri venti ospiti rimasero intossicati. Il gestore della struttura, il titolare della ditta di caldaie e il tecnico sono ora stati chiamati a rispondere di omicidio colposo e lesioni.



