RIETI - Non sono ancora le 11 quando scatta il blitz antidroga della polizia nei locali dell'Istituzione formativa Rieti. Un'operazione-campione incardinata nell'ambito del progetto di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, "Scuole sicure" e che ha visto un dispiegamento di agenti nelle aule di via Dell'Elettronica, terminata con la segnalazione in Prefettura di un giovane e il sequestro di un quantitativo minimo di sostanza stupefacente. Sul posto gli uomini della sezione Antidroga della Squadra mobile di Rieti coordinati dal dirigente, Antonella Maiali e due unità cinofile giunte da Roma.Gli agenti hanno fatto irruzione interrompendo temporaneamente le attività didattiche (offerte formative per operatore meccanico, estetista e parrucchiere) per poi passare alla perquisizione personale dei giovani avvalendosi dell'ausilio del fiuto dei cani poliziotto per il il controllo anche nei locali del plesso. Diversi giovani sono risultati positivi al fiuto dei cani senza però rilevare particolari rilevanze investigative o criticità sia a carico degli utenti, la maggior parte minorenni, che all'interno del polo didattico.Si tratta di operazioni a campione eseguite periodicamente dalle forze dell'ordine all'interno delle scuole e dei centri formativi come strumento repressivo e preventivo volto al monitoraggio costante di eventuali episodi di spaccio o assunzione di droghe e sostanze stupefacenti.